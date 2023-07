Ba tỉnh thi hành kỷ luật; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ công tác cán bộ vi phạm

Đồng chí Nguyễn Văn Ghi chủ trì hội nghị. Ảnh Tỉnh ủy Khánh Hòa

Kỷ luật Cảnh cáo Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa chủ trì Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2019) và Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2021), đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thu hồi, quản lý nhà, đất và yêu cầu người dân tháo dỡ công trình xây dựng trên đất để bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Đồng chí cũng không xin ý kiến UBND thị xã Ninh Hòa trước khi ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư, trong đó bố trí 1 lô đất tái định cư không đúng quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Vĩnh Thạnh bằng hình thức Cảnh cáo.

Yêu cầu Phó Chủ trịch Thường trực UBND thị xã Ninh Hòa nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng xem xét, thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Ninh Hòa.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, đồng chí Hải thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc xử lý trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép. Tuy nhiên, khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải xem xét xử lý.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kỷ luật Khiển trách Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã xem xét, thông qua kết quả giải quyết tố cáo và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, đồng chí Lê Đức Tiến đã vi phạm quy chế làm việc trong việc thực hiện quy trình công tác cán bộ; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Đức Tiến bằng hình thức Khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thông qua kết quả giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh và một số đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Kỷ luật Khiển trách Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành thông cáo báo chí thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 30 (Khóa XII) của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ở mức Khiển trách đối với 2 đảng viên; Khai trừ khỏi Đảng 1 đảng viên.

Cụ thể, Kỳ họp đã xem xét,kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, nguyên Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố để kiểm sát viên được giao thụ lý giải quyết vụ án thực hiện không đúng quy định của pháp luật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong hoạt động tố tụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và của ngành Kiểm sát.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Tiến Đức, bằng hình thức Khiển trách.

Kỷ luật Khiển trách Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Hương, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông; nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2020, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Hương, bằng hình thức Khiển trách.

Đề nghị kỷ luật Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Sỹ Điệp, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông; đồng chí Trần Quốc Đạt, đảng viên, Trưởng phòng Dự án 1, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; nguyên Phó phòng Hạ tầng - Đô thị, Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông.

Hai đồng chí đã vi phạm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công các gói thầu thuộc hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ.

Nội dung vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và của tổ chức đảng, cơ quan các đồng chí công tác.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Quốc Đạt bằng hình thức Khai trừ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông xem xét xử lý kỷ luật đối với đồng chí Hồ Sỹ Điệp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh bắt giữ ông Mai Xuân Anh.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác do đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản.

Ngày 19/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy để điều tra, làm rõ về tội "Tham ô tài sản". Thời hạn tạm đình chỉ là 90 ngày, kể từ ngày 19/7.

Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Xuân Anh.

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Mai Xuân Anh (trú tại 248 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương), Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can Phạm Thị Nhung (trú tại số 83 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương), Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Hai bị can này bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản" xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn./.