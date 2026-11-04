Bà Thủy Tiên từng ngỏ ý đầu tư khu thương mại tự do 8.000 ha cạnh sân bay Long Thành: Tình hình sau hơn 1 năm

Từng gây chú ý khi thu hút sự quan tâm của tập đoàn do ông Johnathan Hạnh Nguyễn đứng đầu, siêu khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành đang có những bước tiến mới. Đề án đã được điều chỉnh quy mô, từng được tính toán cần tới 16 tỷ USD vốn đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tháng 5/2025, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bày tỏ nhu cầu tìm hiểu đầu tư khu thương mại tự do rộng khoảng 8.000 ha gần sân bay Long Thành mà Đồng Nai đang nghiên cứu xây dựng. Tham dự cuộc làm việc có bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Sở Tài chính địa phương đã giới thiệu hai khu vực phát triển logistics gần sân bay Long Thành, diện tích khoảng 1.000 ha và 180 ha, cùng một khu đất khoảng 284 ha để IPPG tìm hiểu. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp trao đổi những nội dung cụ thể.

Sau cuộc gặp này, đề án tiếp tục được hoàn thiện.

TỪ CUỘC GẶP VỚI IPPG ĐẾN ĐỀ ÁN 16 TỶ USD

Tại hội thảo ngày 27/6/2025, Đồng Nai công bố phương án khu thương mại tự do gắn với sân bay Long Thành và cảng Phước An, bố trí tại bảy vị trí với tổng diện tích khoảng 8.276 ha.

Theo Sở Tài chính Đồng Nai, khu thương mại tự do dự kiến gồm bốn nhóm chức năng chính: sản xuất công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ tài chính - thương mại và đổi mới sáng tạo. Địa phương đồng thời đề xuất tám nhóm chính sách với 29 cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư.

Đến tháng 9/2025, Sở Công Thương Đồng Nai công bố tổng vốn đầu tư dự kiến của khu thương mại tự do vào khoảng 16 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn đầu được tính toán triển khai trên diện tích khoảng 3.700 ha, với kinh phí hơn 9,2 tỷ USD trong vòng năm năm.

Một bước tiến quan trọng xuất hiện vào cuối năm 2025. Ngày 9/12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Tờ trình số 222/TTr-UBND về đề án khu thương mại tự do và dự thảo nghị quyết của Quốc hội để Bộ Tài chính thẩm định. Đến ngày 29/12, địa phương tiếp tục ban hành Tờ trình số 229/TTr-UBND gửi Chính phủ và Bộ Tài chính, thay thế văn bản trước đó, đồng thời lồng ghép các cơ chế đặc thù của khu thương mại tự do vào đề xuất chính sách phát triển Đồng Nai. Theo Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình, phương án khu thương mại tự do gồm bốn khu vực trong và xung quanh sân bay Long Thành, với tổng diện tích khoảng 7.444 ha.

Con số này thấp hơn 832 ha so với phương án 8.276 ha từng được giới thiệu tại hội thảo tháng 6/2025. Bốn nhóm chức năng chính vẫn được duy trì, bao gồm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại và logistics số, dịch vụ tài chính - thương mại, cùng các hoạt động đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Đề án đặt ra những mục tiêu lớn về đóng góp kinh tế và việc làm. Theo thông tin địa phương công bố, khu thương mại tự do được kỳ vọng đóng góp khoảng 8–10,5% GRDP của Đồng Nai và thu hút khoảng 150.000 lao động chất lượng cao đến năm 2030.

Tiếp đó, trong Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 về điều chỉnh quy hoạch Đồng Nai, địa phương xác định định hướng hình thành khu thương mại tự do tại khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận.

Quy hoạch đặt khu thương mại tự do trong tổng thể phát triển đô thị sân bay, cùng các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics hàng không, khu công nghệ số và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Đến tháng 9/2026, Sở Tài chính Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND về khu thương mại tự do. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 19/9 đến ngày 28/9/2026. Trên Cổng thông tin điện tử Đồng Nai, hồ sơ hiện được ghi trạng thái “Chưa thông qua”.

Ngày 1/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP, quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập khu thương mại tự do. Đây là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc triển khai mô hình này tại các địa phương, trong đó có đề án đang được Đồng Nai nghiên cứu.

Diễn biến gần nhất được Báo Đồng Nai công bố ngày 20/10/2026 cho thấy nội dung về khu thương mại tự do nằm trong danh sách dự kiến được xem xét tại kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2026.

NGOÀI IPPG, DOANH NGHIỆP MỸ CŨNG TỪNG TIẾP CẬN ĐỀ ÁN

IPPG không phải doanh nghiệp đầu tiên thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành. Ngay từ ngày 9/1/2025, lãnh đạo Đồng Nai đã làm việc với CT Strategies (CTS), doanh nghiệp tư vấn chiến lược hải quan và thương mại có trụ sở tại Mỹ.

Theo Cổng thông tin điện tử Đồng Nai, CTS đánh giá cao tiềm năng hình thành khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác nghiên cứu tính khả thi của đề án.

Lãnh đạo địa phương sau đó chỉ đạo thành lập tổ nghiên cứu, với sự tham gia của các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn và chuyên gia.

Đối với IPPG, tập đoàn có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, thương mại và dịch vụ hàng không. Đây là những hoạt động có liên quan đến một phần chức năng dự kiến của khu thương mại tự do, đặc biệt là thương mại quốc tế, bán lẻ miễn thuế và dịch vụ phục vụ hành khách.