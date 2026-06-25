Ba thương hiệu lần đầu bắt tay và "win" ngay từ dự án bất động sản đầu tiên

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên dự án có giá trị thực, pháp lý vững chắc, The Win City tạo niềm tin nhờ được phát triển bởi Thắng Lợi Homes, An Cường Group và Central.

Hơn 1.850 giao dịch giữa bối cảnh thị trường phân hoá mạnh

Theo OneHousing, thị trường bất động sản sơ cấp nửa đầu năm 2026 đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Trong khi tỷ lệ hấp thụ trung bình chỉ đạt khoảng 50-60%, các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín vẫn duy trì tỷ lệ hấp thụ ở mức 70-80%.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của người mua. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, khách hàng ngày càng ưu tiên những dự án có nền tảng vững chắc, được bảo chứng bởi năng lực triển khai, pháp lý rõ ràng và khả năng tạo giá trị bền vững.

Trong bối cảnh đó, The Win City là một trong những dự án ghi nhận kết quả nổi bật. Chỉ sau hơn 7 tháng ra mắt, đại đô thị đã đạt hơn 1.850 giao dịch (tương đương 264 giao dịch/ tháng), trở thành điểm sáng về sức mua tại khu vực cửa ngõ Tây Sài Gòn.

Đặc biệt, tại sự kiện giới thiệu tháp Victory Hermes, 100% rổ hàng đã được khách hàng lựa chọn chỉ trong khoảng 2 giờ.

Tiến độ và pháp lý: Thước đo niềm tin của thị trường

Trong chu kỳ mới của thị trường, khách hàng không còn xuống tiền dựa trên kỳ vọng, mà dựa trên những giá trị có thể kiểm chứng. Tại The Win City, điều đó được thể hiện rõ qua tiến độ thi công và nền tảng pháp lý của dự án.

Tiến độ và pháp lý minh bạch là lợi thế của The Win City - Nguồn: Thắng Lợi Homes

Với năng lực triển khai của Chủ đầu tư - Tổng thầu Central, dự án hiện vượt kế hoạch từ 30-45 ngày. Hệ thống cốp pha nhôm tích hợp cho phép thi công đồng thời dầm, vách và sàn trong cùng một chu kỳ, rút ngắn thời gian hoàn thành mỗi sàn xuống còn 5-7 ngày. Tiến độ tích cực này tạo nền tảng để dự án hướng tới mốc hoàn thành và bàn giao trong Quý I/2028, đúng theo kế hoạch đã đề ra.

The Win City cũng đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, khẳng định nền tảng pháp lý minh bạch và mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sở hữu.

Bộ 3 thương hiệu CĐT hạng A kiến tạo nền tảng phát triển The Win City

Để tạo nên một dự án duy trì được tiến độ, pháp lý và sức hút trên thị trường, yếu tố quyết định nằm ở năng lực triển khai đồng bộ. Tại The Win City, nền tảng này được hình thành từ sự cộng hưởng của An Cường Group, Thắng Lợi Homes và Central, mỗi đơn vị đảm nhiệm một mắt xích trọng yếu trong chuỗi phát triển dự án.

Sự cộng hưởng bộ 3 chủ đầu tư An Cường - Central - Thắng Lợi Homes tạo nên thành công vang dội cho The Win City - Nguồn: Thắng Lợi Homes

Thắng Lợi Homes mang đến kinh nghiệm phát triển các khu đô thị phục vụ nhu cầu ở thực, chú trọng quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích nhằm kiến tạo giá trị bền vững.

An Cường Group đóng góp hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu và giải pháp nội thất, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và không gian sống. Trong khi đó, Central – tổng thầu nhiều năm liền thuộc Top 10 BCI Asia, từng triển khai các dự án như Empire City, The Metropole Thủ Thiêm, Vinhomes Grand Park... – đảm bảo chất lượng thi công và tiến độ dự án.

Sự kết hợp của An Cường và Central mang những tiêu chuẩn xây dựng, hoàn thiện từ các dự án cao cấp đến The Win City, tạo nên các căn hộ chất lượng vượt trội nhưng vẫn có mức giá phù hợp với số đông người mua ở thực.

Được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với quy mô gần 6.000 căn hộ, The Win City tọa lạc liền kề 39 khu công nghiệp, nơi tập trung hơn 220.000 chuyên gia và lao động kỹ thuật, đón đầu nhu cầu an cư và cho thuê ổn định tại cửa ngõ Tây TP.HCM.

The Win City đáp ứng chuẩn sống của các gia đình trẻ và chuyên gia với hệ sinh thái tiện ích toàn diện - Nguồn: Thắng Lợi Homes

Về vị trí, The Win City chỉ cách nút giao Trần Văn Giàu – Vành đai 3 khoảng 5 phút, từ đây kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM trong 25–30 phút, đồng thời thuận tiện di chuyển liên vùng đến sân bay Long Thành và Bà Rịa – Vũng Tàu trong 60–90 phút. Đây là trục giao thông được đánh giá có tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản trung – dài hạn.

Hiện, tháp mới Victory Hermes thuộc The Win City có giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn, ưu đãi 40–100 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng cùng phương thức thanh toán linh hoạt, giúp người mua ở thực giảm áp lực tài chính, đồng thời mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tham gia sớm.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị sử dụng và khả năng khai thác bền vững, The Win City tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng. Đó không chỉ là ngôi nhà, tổ ấm, đó còn là tài sản truyền đời gắn liền với giá trị gia tăng mà những doanh nghiệp hạng A tâm huyết gầy dựng.