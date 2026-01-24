Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được cho là trích xuất từ camera giám sát, cho thấy ba thiếu niên xuất hiện gần hiện trường vụ phóng hỏa. (Ảnh: Facebook)

Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bangkok, khi ba thiếu niên bị cáo buộc đã phóng hỏa một người đàn ông vô gia cư đang ngủ dưới gầm cầu.

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 22/1, vụ việc xảy ra tối 19/1 tại khu vực gầm cầu Ban Ma, quận Prawet. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được cho là trích xuất từ camera giám sát, cho thấy ba thiếu niên xuất hiện gần hiện trường. Hai em đội mũ bảo hiểm, trong khi em còn lại đứng cách xa hơn và cầm vật giống điện thoại, dường như để quay lại sự việc. Chỉ vài giây sau, lửa bùng lên dưới gầm cầu, kèm theo cột khói đen, trước khi cả ba bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Karn, 51 tuổi, người vô gia cư sinh sống lâu nay dưới gầm cầu Ban Ma. Theo các nguồn tin địa phương, ông Karn đang ngủ trên đống bìa carton, xung quanh là các chai nhựa dự định đem bán thì bất ngờ cảm thấy một chất lỏng lạnh, có mùi giống xăng, bị đổ lên người. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát khiến ông hoảng loạn chạy thoát thân. Vụ cháy cũng làm hư hại một đường ống nước gần đó; mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Cảnh sát đồn Prawet cho biết đã xác định được ba nghi phạm là các thiếu niên trong độ tuổi từ 11 - 15. Danh tính các em không được công bố theo quy định bảo vệ trẻ em. Hiện các em đang được thẩm vấn với sự có mặt của người giám hộ. Nhà chức trách khẳng định người đàn ông vô gia cư hiện an toàn, song tình trạng sức khỏe vẫn cần được kiểm tra, đánh giá thêm.

Theo lời nạn nhân, đây không phải lần đầu ông bị nhóm thiếu niên này quấy rối. Trong vòng một đến hai tháng qua, ông Karn cho biết từng nhiều lần bị ném chai nước, ném đá và chửi bới khi đang sinh sống tại khu vực này.

Vụ việc nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về mức độ bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, phù hợp với pháp luật, nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

Cảnh sát Thái Lan cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để làm rõ động cơ, diễn biến cụ thể của vụ việc cũng như trách nhiệm pháp lý liên quan, trong khi các cơ quan bảo trợ xã hội được đề nghị vào cuộc để hỗ trợ cả nạn nhân và các thiếu niên liên quan.