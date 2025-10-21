Bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Bà Takaichi giành chiến thắng áp đảo ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện, với 237 phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ là ông Yoshihiko Noda - lãnh đạo Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản - người nhận được 149 phiếu.

Khi bà Takaichi bỏ phiếu và sau khi kết quả được công bố, các nghị sĩ trong phòng họp đứng dậy vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt.

Bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng của bà phần lớn được đảm bảo nhờ thỏa thuận liên minh ký kết hôm 20/10 giữa LDP và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), mang lại cho bà đủ số ghế cần thiết để vượt qua phe đối lập thống nhất.

Ngay trong buổi sáng, bà Takaichi đã bắt đầu thảo luận việc thành lập nội các mới trước khi chính thức nhậm chức. Dù vậy, không có nghị sĩ nào của JIP - còn được biết đến với tên Nippon Ishin no Kai - dự kiến sẽ tham gia nội các.

Trong tổng số 465 ghế của Hạ viện, đa số cần đạt là 233 ghế. LDP hiện nắm 196 ghế, còn JIP có 35, tổng cộng 231 ghế - đủ để đảm bảo thế đa số vững chắc.

Theo các nguồn tin trong nước, một số đối thủ của bà trong cuộc đua chức chủ tịch LDP, như Yoshimasa Hayashi, Shinjiro Koizumi và cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, có thể được giao những vị trí quan trọng trong nội các mới. Cả hai vị Hayashi và Koizumi đều đã nộp đơn từ chức khỏi nội các của cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba vào sáng 21/10.

Trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch LDP, bà Takaichi từng cam kết sẽ bổ nhiệm nhiều nữ nghị sĩ hơn vào các vị trí lãnh đạo trong chính phủ. Trong khi đó, bà Takashi Endo - trưởng ban công tác nghị viện của JIP và là một trong những kiến trúc sư chính của liên minh - được kỳ vọng sẽ giữ vai trò cố vấn cho thủ tướng.

Bà Takaichi, cựu Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và nội vụ, có gần 30 năm kinh nghiệm tại Hạ viện. Bà giành được vị trí lãnh đạo LDP đầu tháng này sau ba lần ra tranh cử.