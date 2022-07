Mặc dù được công bố thông tin đã lâu, đến nay, những chiếc Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới mới được đưa về đại lý. Khác với bản C 300 AMG nhập khẩu xuất hiện đầu tiên, 3 phiên bản này được lắp ráp trong nước.

Mercedes-Benz C 300 AMG

Bản cao cấp nhất là C 300 AMG 2022. So với bản nhập khẩu First Edition đã mở bán trước đó, C 300 lắp ráp có một số chi tiết khác biệt dễ nhận thấy ở ngoại thất như bộ vành 5 chấu kép 18 inch thay vì 19 inch như bản nhập. Ngoài ra, hệ thống đèn Digital Light, đèn hậu LED, camera 360 độ... vẫn được giữ nguyên. Phiên bản lắp ráp thậm chí còn hơn C 300 AMG First Edition khi được trang bị lốp run-flat, cảnh báo điểm mù và khóa/mở cửa rảnh tay

C 300 AMG lắp ráp có khác biệt chính với bản nhập ở bộ mâm.

Bên trong nội thất, thiết kế, trang bị giữa C 300 AMG lắp ráp và nhập khẩu gần như tương đương nhau như Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình 11,9 inch trung tâm, đèn viền LED chỉnh 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng hàng sau... Riêng phiên bản lắp ráp có thêm 15 loa Burmester 3D, có công suất 710W.



Về động cơ, Mercedes-Benz C 300 AMG sử dụng loại 2 lít tăng áp, kết hợp EQ Boost cho công suất cực đại 258 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Theo hãng, phiên bản cao cấp nhất có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Tất cả các phiên bản sử dụng hộp số 9 cấp.

Mercedes-Benz C 300 Avantgarde và Avantgarde Plus

Hai phiên bản C 200 gồm Avantgarde và Avantgarde Plus xếp ở vị trí thấp hơn. Sự khác biệt về mặt trang bị giữa hai phiên bản này không đáng kể, thậm chí, loạt trang bị trên hai bản C 200 không thua kém C 300 AMG quá nhiều.

Cụ thể, ngoại thất của cả hai bản Avantgarde đều sử dụng hệ thống đèn pha/đèn hậu "full" LED. Đáng tiếc, hệ thống đèn pha Digital Light chỉ có trên phiên bản C 300 AMG.

Ngoại thất của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus (đỏ) và Avantgarde (trắng).

Một vài trang bị đáng chú ý khác bao gồm mâm 17 inch nhưng khác biệt về màu sơn, đèn chào mừng chiếu logo ngôi sao 3 cánh, gương gập điện. Tuy nhiên, C 200 Avantgarde sẽ không có mở cửa rảnh tay, cốp điện như bản Plus.



Bên trong nội thất, cả hai bản C 200 đều có những trang bị giống với bản cao C 300 AMG như màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, đèn viền nội thất tùy chỉnh 64 màu, điều hòa 2 vùng tự động, sạc không dây... Một vài trang bị chỉ có trên C 200 Avantgarde Plus bao gồm rèm che nắng cho hàng ghế sau, 15 loa Burmester cho công suất 710W...

Khoang nội thất của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus sẽ có ốp nội thất gỗ nâu tại bảng táp-lô.

Và phiên bản C 200 Avantgarde chỉ có ốp nội thất giả sợi carbon.

Về mặt trang bị an toàn, cả hai bản Mercedes-Benz C 200 Avantgarde đều có 9 túi khí, camera lùi thay vì 360 độ, cảnh báo điểm mù, gương chống chói tự động nội/ngoại thất, hỗ trợ phanh ngừa va chạm, hỗ trợ đỗ phanh tự động, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Động cơ được trang bị loại 1,5 lít tăng áp kết hợp hệ thống điện EQ Boost. Công suất cực đại là 201 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn. Hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Theo thông tin Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố trước đó, giá bán của C 200 Avantgarde là 1,669 tỷ, Avantgarde Plus là 1,789 tỷ đồng và C 300 AMG là 2,089 tỷ đồng.

Ảnh: Vĩnh Nam

