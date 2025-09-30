Bà Phạm Kim Dung công khai nhắc Hoa hậu Thuỳ Tiên trên livestream

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 đang bước vào những ngày thi căng thẳng tại Thái Lan. Với nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Yến Nhi nhận được sự quan tâm người hâm mộ trong nước. Nhưng song song với hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của cô gái 10X, cái tên Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021 liên tục được công chúng nhắc đến. Bởi lẽ tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nàng hậu nào vượt qua thành tích của Thuỳ Tiên ở đấu trường này.

Trong một livestream mới đây, khi trò chuyện với Hoa hậu Yến Nhi, "Bà trùm Hoa hậu" bất ngờ công khai nhắc đến Hoa hậu Thuỳ Tiên. Cụ thể, khi Yến Nhi kể về chuyện fan sắc đẹp tại Thái Lan đặt cho cô biệt danh là "Nong Yên" thì bà Phạm Kim Dung nói: "Như hồi xưa mọi người gọi Tiên là Nong Tiên". Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cũng dặn dò Yến Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng, tham khảo phần hô tên và cách thể hiện của Thuỳ Tiên ở cuộc thi cách đây 4 năm. Đây là lần hiếm hoi trong 5 tháng qua bà Phạm Kim Dung chủ động nói về Thuỳ Tiên.

Sau chia sẻ của "Bà trùm Hoa hậu", nhiều người cũng xót xa khi nhớ về thời kỳ đỉnh cao của Hoa hậu Thuỳ Tiên. Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Thuỳ Tiên có sức hút không hề nhỏ, cô được sự quan tâm của fan trong nước lẫn quốc tế. Có thể nói trước khi dính vào ồn ào, Thuỳ Tiên chính là nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì lịch sử cuộc thi.

Bà Phạm Kim Dung công khai nhắc đến Thuỳ Tiên trong livestream

Nguyễn Thị Yến Nhi đang đại diện Việt Nam đến Hoa hậu Hoà bình Quốc tế

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam. Sau đó, phía công ty Sen Vàng cũng thông báo đã cắt hợp đồng quản lý với Hoa hậu Thuỳ Tiên. Đồng thời khẳng định không liên quan đến những hoạt động thương mại, kinh doanh của nàng hậu. Suốt nhiều tháng qua, bà Phạm Kim Dung chưa từng nhắc đến Thuỳ Tiên dù trước đó cả hai rất thân thiết. Trang cá nhân của "Bà trùm Hoa hậu" chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chúc mừng sinh nhật, dự án mới của các Hoa hậu, Á hậu thuộc Sen Vàng.

Phạm Kim Dung là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng. Bà cũng là người đứng sau thành công của rất nhiều Hoa hậu đình đám như Đỗ Mỹ Linh, Thanh Thuỷ, Thuỳ Tiên, Quế Anh, Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương... Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người "cầm trịch", Tổng đạo diễn những cuộc thi hot như Miss Grand Vietnam, Miss World Vietnam... Vợ chồng doanh nhân này khá nổi tiếng, mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt.

Thuỳ Tiên từng có mối quan hệ thân thiết với bà Phạm Kim Dung

Liên quan đến vụ việc của Thuỳ Tiên, cô đã đề nghị bố đẻ nộp 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, VKSND Tối cao đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị can Thùy Tiên. Thứ nhất, quá trình điều tra, cô thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua. VKSND ghi nhận tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" cho Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Phía tổ chức Miss Grand International - Thuỳ Tiên từng đăng quang ngôi Hoa hậu vào năm 2021 cho biết chờ kết luận từ cơ quan điều tra mới quyết định về việc tước vương miện.