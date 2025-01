Ba ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vụ tai nạn giữa 3 ô tô xảy ra lúc 6h30 ngày 31/1 (mùng 3 Tết), tại Km140+750 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: OFFB)

Ba xe gặp nạn gồm: ô tô con Vios BKS 20A-796.74 do anh Nông Thành Như (SN 1986, trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cầm lái, ô tô con Xpander BKS 24A-150.28 do anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1970, ở huyện Văn Bàn, Lào Cai) làm tài xế và xe khách BKS 29F-010.48 do anh Nguyễn Hiền Tiến (SN 1990, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) cầm lái.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe Vios đâm vào hộ lan, xe Xpander và xe khách liền sau không giữ khoảng cách nên xảy ra đâm va.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc cục bộ. (Ảnh: OFFB)

Rất may vụ va chạm không thiệt hại về người, 3 xe hư hỏng nhẹ, giao thông trên tuyến bị ùn ứ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý các tài xế.

Quá trình kiểm tra không phát hiện 3 lái xe có cồn, ma tuý.