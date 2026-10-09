Bà Nguyễn Thị Như Loan từ án treo xuống cải tạo không giam giữ, đã chấp hành xong

Tòa phúc thẩm giảm án cho 11 bị cáo trong vụ sai phạm khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, xác định bà Nguyễn Thị Như Loan đã chấp hành xong hình phạt sau khi khấu trừ thời gian tạm giam.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa ban hành bản án phúc thẩm vụ sai phạm liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho 11 bị cáo.

Đối với kháng cáo của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai), HĐXX không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm ghi nhận tình tiết mới là toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Từ đó, HĐXX áp dụng Nghị quyết số 29/2026, chấp nhận một phần kháng cáo và giảm nhẹ hình phạt cho bà Loan.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: TN

Theo bản án phúc thẩm, bà Loan bị tuyên phạt 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Trong quá trình điều tra, bà đã bị tạm giam 116 ngày. Sau khi quy đổi thời gian tạm giam để khấu trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt, HĐXX xác định bà Loan đã chấp hành xong hình phạt.

Ngoài các bị cáo nêu trên, một số bị cáo khác trong vụ án cũng được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Với ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), HĐXX xác định bị cáo là người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc chuyển nhượng khu đất. Ở cấp phúc thẩm, bị cáo nộp thêm 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được xác định có công với cách mạng.

Trên cơ sở xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX giảm mỗi tội danh 1 năm tù. Sau phúc thẩm, ông Thung còn phải chấp hành tổng cộng 12 năm tù về hai tội danh nêu trên.

Với bà Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) được giảm hình phạt xuống còn 5 năm tù, ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín) còn 4 năm 6 tháng tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích ban đầu 6.201m2, được Nhà nước giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng. Sau đó, khu đất được chuyển giao cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án.

Quá trình chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín được xác định thực chất là chuyển nhượng khu đất nhưng không qua định giá, đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Kết quả điều tra cho thấy số tiền thất thoát hơn 542,7 tỷ đồng.

Phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Thung 14 năm tù về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Bà Linh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, ông Dừa lĩnh 7 năm tù về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Đối với bà Loan, tòa sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, bà Linh nộp thêm 56 tỷ đồng, bà Loan nộp 500 triệu đồng, ông Dừa nộp 200 triệu đồng và nhiều bị cáo khác cũng thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả.