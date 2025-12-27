Bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank vì một lý do đặc biệt

Ngày 26/12, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã BVB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 nhằm thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và phương án tăng vốn điều lệ.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Phượng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank trong nhiệm kỳ mới. Lý do được đưa ra là nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức.

Dù không còn giữ là thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thanh phượng Phượng vẫn giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Đổi mới của BVBank. Với vai trò này, bà Phượng sẽ trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược, định hướng hiện đại hóa ngân hàng, quản trị nhân sự và giám sát việc triển khai các mục tiêu phát triển trung và dài hạn, qua đó bảo đảm ngân hàng vận hành đúng định hướng và phát triển bền vững trong giai đoạn 2025–2030.

Cùng với bà Phượng, ông Ngô Quang Trung - nguyên Thành viên HĐQT và bà Phan Thị Hồng Lan - nguyên Trưởng Ban kiểm soát cũng không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới để bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua danh sách HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 6 thành viên: ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, ông Phạm Quang Khánh, ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập) và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Trong vòng 90 ngày kể từ khi đại hội kết thúc, HĐQT sẽ bầu bổ sung thêm một thành viên độc lập theo quy định.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên: ông Lý Công Nha, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Bùi Thị Quanh.

Bên cạnh công tác nhân sự, ĐHĐCĐ BVBank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.504 tỷ trong năm 2026, lên 9.912 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

BVBank kỳ vọng việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng khả năng cạnh tranh, trong bối cảnh ngân hàng bước vào giai đoạn tái cấu trúc và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 11 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 515 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch năm. Tổng tài sản sau 11 tháng của BVBank tăng lên 127.281 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2020. Mạng lưới hoạt động mở rộng lên 126 điểm kinh doanh, tăng 1,4 lần so với 5 năm trước.

Ở một một diễn biến khác, quỹ VCAM liên quan đến Nguyễn Thanh Phượng vừa đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu BVB. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nắm khoảng 0,31% vốn điều lệ của BVBank. Trong khi đó, bà Phượng đang trực tiếp sở hữu gần 25,2 triệu cổ phiếu BVB, tương đương khoảng 3,93% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BVB đang dừng ở mức 13.300 đồng/cp, tăng gần 17% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của BVBank tương ứng vào khoảng 8.500 tỷ đồng.