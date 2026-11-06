Bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải cùng 2 lãnh đạo Vietcap chi thêm 649 tỷ đồng, nắm giữ 13% vốn một ngân hàng

BVBank đã huy động thành công hơn 3.200 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu. Trong đó, 10 nhà đầu tư cá nhân mua trọn 875 tỷ đồng cổ phiếu được phân phối lại, với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo Chứng khoán Vietcap.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, ghi nhận hơn 320 triệu cổ phiếu được phân phối thành công, tương đương 99,9% tổng lượng chào bán.

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối 320.088.171 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 3.200 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành hơn 370 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt khoảng 3.200 tỷ đồng.

Trước đó, BVBank triển khai chào bán 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với tổng giá trị dự kiến hơn 3.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc thời gian thực hiện quyền mua vào ngày 19/10, chỉ có gần 232,6 triệu cổ phiếu được phân phối, tương đương 73% kế hoạch.

Để xử lý lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết, HĐQT BVBank đã thông qua phương án phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư cá nhân, với tổng giá trị 875 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả mới nhất, toàn bộ 87,5 triệu cổ phiếu này đã được phân phối thành công. Như vậy, cả 10 nhà đầu tư đều mua đủ số lượng được phân bổ theo phương án công bố cuối tháng 10.

Nhóm lãnh đạo Vietcap sở hữu hơn 13% vốn

Bên cạnh phần được phân phối lại, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Vietcap gồm bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải, ông Nguyễn Lân Trung Anh và bà Tôn Phương còn mua thêm cổ phiếu bằng quyền mua.

Tổng cộng 4 nhà đầu tư này đã chi gần 649 tỷ đồng mua 64,9 triệu cổ phiếu.

Sau đợt tăng vốn này, bà Nguyễn Thanh Phượng sở hữu 4,66% cổ phần của BVBank, ông Tô Hải sở hữu 4,02%, ông Nguyễn Lân Trung Anh sở hữu 2,54% và bà Tôn Minh Phương sở hữu 1,87%, tổng sở hữu của cả nhóm là gần 13,1%.

Ngoài nhóm lãnh đạo Vietcap, ông Trần Minh Chí cũng mua 18 triệu cổ phiếu, trị giá 180 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Trung, cựu Tổng giám đốc BVBank, mua 7 triệu cổ phiếu, tương ứng 70 tỷ đồng. Các nhà đầu tư còn lại gồm ông Nguyễn Thanh Trí mua 8,5 triệu cổ phiếu, ông Huỳnh Việt Thắm mua 10 triệu cổ phiếu, ông Võ Thành Lâm mua 2 triệu cổ phiếu và ông Vũ Minh Tú mua 7 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu được phân phối lại cho các nhà đầu tư phải chịu hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Vốn điều lệ BVBank vượt 9.600 tỷ đồng, không còn cổ đông lớn

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của BVBank tăng từ 640,8 triệu lên hơn 960,9 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ đạt hơn 9.609 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với trước phát hành. So với phương án ban đầu, ngân hàng còn 321.829 cổ phiếu chưa phân phối, tương ứng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo, BVBank có tổng cộng 17.193 cổ đông sau đợt chào bán, trong đó 17.143 cổ đông trong nước và 50 cổ đông nước ngoài. Các cổ đông trong nước đang sở hữu gần 99,88% vốn điều lệ, còn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ khoảng 0,12%. Hiện tại, ngân hàng không ghi nhận cổ đông nào nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng trong năm 2026, gồm hơn 3.204 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và 300 tỷ đồng thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).