Ba người chết trên đường lúc nửa đêm, hiện trường vương vãi dao và bình xịt hơi cay

Hoàng Phúc |

Người dân phát hiện 3 người tử vong trên đường phố Đồng Hới (Quảng Trị) vào rạng sáng, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kinh hoàng rạng sáng ở Quảng Trị: 3 người chết gục trên đường, hiện trường ngổn ngang hung khí - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Ngày 25-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc khiến 3 người tử vong và một người bị thương trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp ở bán đảo Bảo Ninh thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân tá hoả phát hiện có 3 người nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong. Một người khác trong tình trạng bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tại khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia; một xe máy bị hư hỏng phần đầu, nằm gần vị trí các nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

