Ba ngư dân Thanh Hóa bị đắm tàu trên biển Cô Tô

Sáng 29/9, thông tin từ Đồn biên phòng đảo Trần cho biết, trước đó vào khoảng 7h30 ngày 28/9, Đồn biên phòng đảo Trần nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực phía Đông Nam cách đảo Trần khoảng 1,8 hải lý có một phương tiện gặp nạn.

Gió to, sóng lớn đã đánh lật úp chiếc tàu của 3 ngư dân Thanh Hóa.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng đảo Trần đã cử một xuồng máy cùng 5 cán bộ chiến sĩ ra vị trí để cứu nạn. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn chiếc tàu đánh cá đã bị sóng đánh lật úp. Các chiến sỹ đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu và đã cứu vớt được 3 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Qua xác minh ban đầu, tàu bị đắm không biển kiểm soát, chiều dài 8m, chiều rộng 3m, lắp máy D24CV.

Thời điểm tàu bị nạn trên tàu có ba người gồm: Lê Phú Duẩn, sinh năm 1988, là chủ phương tiện; Lê Thị Nhung, sinh năm 1991, là vợ anh Duẩn và Đỗ Thị Suyên, là mẹ của anh Duẩn. Cả 3 người đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các chiến sỹ Đồn biên phòng đảo Trần chăm sóc y tế cho các ngư dân gặp nạn.

Theo lời kể của chủ phương tiện, nguyên nhân tàu bị chìm là do bị chết máy, sau đó sóng to đánh lật úp tàu. Sau khi được lực lượng biên phòng cứu và giúp đưa về Đồn biên phòng đảo Trần chăm sóc y tế, hiện sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định.