Bà Melania Trump - Quyền lực khó tin của một đệ nhất phu nhân kín tiếng

Một người từng làm việc với bà Melania sau cuộc bầu cử đưa ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ nhớ lại: "Bà ấy nói: ‘Đừng gọi tôi là đệ nhất phu nhân nữa’".

Người phụ nữ vốn nổi tiếng vì thường xuyên gửi những tin nhắn chứa đầy các biểu tượng cảm xúc giờ được mời diễn thuyết trên khắp đất nước. Trong suốt nhiều năm, bà Melania và chồng chỉ có một vệ sĩ nhưng giờ đây bà được các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ bảo vệ 24/24.

Ngoài cửa phòng bà luôn có người canh gác và sự thù địch nhắm vào ông Donald Trump khiến bà cảm thấy lo lắng. "Về bản chất, tôi nghĩ bà ấy là một người kín đáo và phải dành rất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống của người nổi tiếng" – trích lời một người từng làm việc với ông Trump trong chiến dịch và vẫn duy trì mối quan hệ thân cận với gia đình tổng thống.

Thay đổi quá đột ngột

Những đệ nhất phu nhân khác cũng gặp nhiều khó khăn để điều chỉnh sự thay đổi đột ngột và một người thích lên kế hoạch kỹ lưỡng như bà Melania luôn tỏ ra từ tốn. Cho dù áp lực của chiến dịch có căng thẳng đến đâu, bà cũng không hề hấp tấp. Theo lời những người trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, kể cả ông cũng bất ngờ vào đêm đắc cử và hầu như chưa có sự chuẩn bị gì cho những sự kiện tiếp theo. Thậm chí, vị tỉ phú còn đề cập đến chuyện bay đến một trong những sân golf của ông tại Scotland ngay lập tức sau cuộc bầu cử để không phải nhìn bà Hillary Clinton ăn mừng chiến thắng.

Kể cả bà Melania cũng chưa hề có sự chuẩn bị gì để chuyển đến sống ở thủ đô Washington. Ngoài việc muốn con trai Barron hoàn thành chương trình học tại New York, việc ở lại thành phố này còn giúp bà có thêm thời gian chuẩn bị cho vai trò mới đệ nhất phu nhân. Và theo nhiều nguồn tin thân cận với gia đình Trump, khi đó bà Melania đang trong quá trình thương lượng việc sửa đổi các sắp xếp tài chính, được bà gọi là "việc chăm sóc Barron", với ông Trump.

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Washington Post

Các thỏa thuận tiền hôn nhân và hậu hôn nhân là những tiêu chuẩn bình thường như việc đeo nhẫn cưới trong các cuộc hôn nhân của ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, bà Melania cảm thấy rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi bà ký thỏa thuận tiền hôn nhân.



Bà đã ở bên ông Trump thời gian dài hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác và tin rằng bản thân có những đóng góp quan trọng trong thành công của chồng. Có nhiều nguồn tin cho rằng có thể ông Trump sẽ không quay lại giám sát công ty Trump Organization sau khi điều hành đất nước và bà Melania muốn đảm bảo rằng Barron sẽ có được phần thừa kế hợp pháp, đặc biệt là nếu cô Ivanka - con gái lớn của ông Trump - nắm quyền vận hành doanh nghiệp gia đình.

Cuộc cạnh tranh Melania - Ivanka

Việc bà Melania ở lại TP New York khiến ông Trump khó chịu. Tổng thống Mỹ muốn phu nhân đến sống cùng tại Nhà Trắng. Một số người bạn cũng ông Trump cũng không vui với quyết định của bà Melania. Một phần là do việc bà ở lại Tháp Trump khiến nhiều người đồn đại hai vợ chồng ông Trump không hòa hợp. Một lý do khác là vì khi có vợ bên cạnh, ông Trump sẽ bình tĩnh hơn. Họ tin rằng nếu có bà Melania ở gần, tổng thống Mỹ sẽ không thường xuyên dùng mạng xã hội Twitter và hành động bốc đồng.

Khi bà Melania sống ở TP New York, cô Ivanka tiếp tục tạo dựng vị trí của bản thân tại Cánh Tây, nơi nổi tiếng có không gian làm việc chật chội và hạn chế. Theo nhiều nguồn tin, cô Ivanka còn để mắt đến sự vụ ở Cánh Đông, nơi ở của đệ nhất phu nhân. Ngoài các đề xuất khác, cô Ivanka còn gợi ý đổi tên "Văn phòng Đệ nhất Phu nhân" thành "Văn phòng Gia đình tổng thống". Bà Melania không cho phép điều này xảy ra. Bà không để con gái riêng của chồng thay đổi truyền thống.

Bà Melania và cô Ivanka Trump. Ảnh: AP

Vì vậy, văn phòng của cô Ivanka vẫn nằm ở Cánh Tây. Ban đầu, việc bà Melania trì hoãn chuyển đến thủ đô Washington đặt bà vào thế bất lợi. Ngay cả một số chức vụ nhân viên và ngân sách có sẵn dành cho văn phòng đệ nhất phu nhân cũng không còn vì bị chuyển cho những người ở Cánh Tây, trong đó có cả cô Ivanka.



Đặc biệt là trong 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông Trump, một số người trong Nhà Trắng cảm thấy Cánh Tây đang tích cực đặt ra các rào cản và cố tình không hỗ trợ văn phòng đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, những người khác tin rằng đây chỉ là một sự giám sát trong tình thế hỗn loạn.

Cô Ivanka không chỉ đặc biệt thân thiết với ông Trump mà còn là người dành nhiều thời gian với cha hơn hẳn những người con khác. Ngoài việc hoạt động thân cận tại Tổ chức Trump cùng cha, cô Ivanka còn đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và hiện là người con có vị trí tích cực nhất trong Nhà Trắng.

Với sự vắng mặt của bà Melania, cô Ivanka thoải mái sử dụng phòng chiếu phim riêng và những đặc quyền khác trong Nhà Trắng. Một số người tiết lộ cô tận hưởng nơi ở của tổng thống như nhà riêng của mình. Bà Melania không thích điều này.

Sự kín đáo đầy uy lực

Khi đệ nhất phu nhân và con trai Barron cuối cùng cũng chuyển đến Nhà Trắng, bà đã đặt dấu chấm hết cho tình trạng này bằng cách lập ra những ranh giới nghiêm ngặt. Bà luôn né tránh xuất hiện trước truyền thông trong khi những người khác bận rộn quảng bá bản thân.

Đệ nhất phu nhân không cần phải khoe khoang rằng bà được tổng thống tin tưởng. Thực chất, khi ông Trump nghe một người dẫn chương trình truyền hình nói về tầm ảnh hưởng to lớn của các con mình, ông chỉ cười và nói: "Ông có nghĩ rằng tôi trở nên thành công là nhờ nghe lời con không? Chúng mới là người phải lắng nghe tôi".

Những người làm việc ở Cánh Tây nói họ đã từng nghe thấy ông Trump la mắng 2 người con trai Don Jr., Eric và cả cô Ivanka vì những lời nói hay hành động mà ông cảm thấy không hữu ích nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy ông nói điều gì tiêu cực về bà Melania. Tổng thống Mỹ đánh giá cao sự kín đáo của đệ nhất phu nhân và việc bà không khoa trương về tầm ảnh hưởng của mình.

Bà Melania được cho là rất có sức ảnh hưởng đối với Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Tại Nhà Trắng, ông Trump cảm thấy ông bị vây quanh bởi những người liên tục đấu đá để giành ưu thế và chỉ tập trung vào lợi ích riêng. Vì vậy, ông càng trân trọng lòng trung thành và những hiểu biết của bà Melania hơn so với thời điểm trước khi ông bước chân vào chính trị.



Ông Sean Spicer, giám đốc truyền thông đầu tiên của tổng thống Trump, giải thích: "Bà Melania luôn đứng ở hậu trường nhưng lại có sức ảnh hưởng khó tin. Bà không phải là người sẽ nói những câu như: ‘Thuê người này, sa thải người kia đi’. Bà chỉ nói với tổng thống những suy nghĩ của mình và ông Trump rất coi trọng quan điểm của vợ".

Thay vì nói với ông Trump những điều nên hay không nên làm, bà Melania chỉ đưa ra ý kiến và cuối cùng "ông ấy có xu hướng đồng tình với vợ", ông Spicer nói thêm. Theo lời kể của giám đốc truyền thông, thông thường, nếu bà Melania có mặt trong một cuộc thảo luận và phát biểu, tổng thống sẽ nói: "Cô ấy nói đúng" và đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận.

Niềm tin của Tổng thống Trump

Khi được phỏng vấn, hơn một chục quan chức đã từng hay đang làm việc tại Nhà Trắng tiết lộ tầm ảnh hưởng của bà Melania lớn đến nỗi ông Trump tin rằng tất cả mọi người khác đều có kế hoạch riêng, trừ đệ nhất phu nhân. Tổng thống Mỹ tin vợ không có động cơ bí mật nào mà chỉ mong muốn ông thành công.

Sự cảnh giác của ông Trump ngày càng gia tăng trong nhiệm kỳ khi những người ông bổ nhiệm cho các vị trí cấp cao lại rời đi rồi quay lại chỉ trích ông một cách công khai. Bà Melania chỉ nói với ông những điều bà tin rằng sẽ gây hoặc không gây được tiếng vang với cử tri.

Theo lời ông Spicer, đệ nhất phu nhân là "người rất giỏi thu thập tin tức và thông tin" và "luôn nắm vững tình hình cũng như những gì tốt nhất cho lợi ích của chồng". Bà luôn tập trung vào việc khắc họa hình ảnh của chồng trước những người khác hơn là chính sách. Ông Spicer mô tả phong cách của đệ nhất phu nhân khác biệt đáng kể so với những người ở trong và ngoài Cánh Tây.

Bà Melania không phải kiểu người bước đến trước mặt tổng thống và bảo ông nên làm gì. "Bà ấy biết chính xác con người tổng thống, những điều ông tin tưởng và thương hiệu cá nhân của ông ấy. Bà luôn nói rằng: ‘Đây là con người ông. Ông không cần phải làm điều đó’" – trích lời ông Spicer.

Đối với Tổng thống Trump, sự đồng tình của những người khác đối với bà Melania đã trở thành một thử thách về lòng trung thành. Trong những cuộc đối thoại, thỉnh thoảng ông Trump sẽ hỏi: "Đây là suy nghĩ của Melania. Ông nghĩ sao?". Ông Spicer còn nhớ lại một cuộc điện đàm với ông Trump sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Ông nói một điều gì đó và tổng thống trả lời: "Anh biết không, Melania cũng nói như vậy. Anh nói đúng". Bà Melania không thường xuyên tham gia vào nhiều vấn đề nhưng mỗi khi bà lên tiếng, ý kiến của bà rất có trọng lượng.

Qua thời gian, những người làm việc ở Cánh Tây hiểu rõ rằng việc bà Melania thích hay không thích ai có ảnh hưởng quan trọng đến ông Trump. Họ cũng biết rằng một trong những nơi nguy hiểm nhất chính là nằm trong tầm ngắm của bà Melania.