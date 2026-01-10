Bà mẹ TP.HCM "toát mồ hôi" khi đọc tờ giấy ghi mong muốn của con mình: Con thông minh và thực tế đến... sững sờ!

Một buổi họp phụ huynh cuối kỳ, cô giáo phát cho mỗi gia đình một tờ giấy nhỏ với tiêu đề “Điều con muốn nói”. Ở đó, học sinh được tự tay ghi những lời hứa, mong muốn và suy nghĩ của mình. Với nhiều phụ huynh, đây chỉ là một hoạt động nhẹ nhàng mang tính kết nối. Nhưng với một bà mẹ ở TP.HCM, tờ giấy ấy lại khiến chị vừa bật cười, vừa toát mồ hôi.

Trong phần “Con mong”, cô bé viết: “Con không mong được full 10, bởi theo con 10 điểm là điều thiếu thực tế và viễn vông nhất - xàm”. Câu chữ trong tờ giấy có chỗ rất thẳng thắn, rất “người lớn” và cũng rất… không giống những gì người lớn thường nghe từ con mình. Khi về nhà, người mẹ không giấu được sự ngạc nhiên. Chị hỏi con vì sao lại viết như vậy. Cô bé tỉnh bơ trả lời: “Con là con người chứ có phải máy đâu mà cái gì cũng đúng. Phải có lỗi chứ mẹ, mà có lỗi thì sao 10 được”.

Câu chữ trong tờ giấy có chỗ rất thẳng thắn, rất “người lớn” và cũng rất… không giống những gì người lớn thường nghe từ con mình.

Nghe con nói, người mẹ chỉ biết cười trừ. Vừa thấy con mình thông minh, có chính kiến, lại vừa thấp thỏm vì cách nhìn quá “thực tế” ấy có thể dẫn đến những lối nghĩ khó lường trong học tập sau này.

"Đổ mồ hôi hột… vì con gái đó nha", chị viết.

Câu chuyện khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người khen cô bé cá tính, tư duy độc lập, dám nói ra suy nghĩ của mình. Có phụ huynh còn nói thẳng: nếu là con mình, họ sẽ rất tự hào.

Quả thật, ở góc nhìn đầu tiên, một đứa trẻ biết phản biện, biết nhìn nhận sự không hoàn hảo của con người, biết đặt câu hỏi về những chuẩn mực như “phải luôn đạt 10 điểm” là điều rất đáng quý. Trong một môi trường giáo dục thường bị phê phán là nặng thành tích, áp lực điểm số thì việc một đứa trẻ dám nói rằng mình không cần phải tuyệt đối hoàn hảo cho thấy em có cái nhìn khá tỉnh táo về bản thân.

Nhưng như một giáo viên bình luận dưới bài viết, mọi thứ đều có hai mặt. Những đứa trẻ cá tính mạnh, có quan điểm riêng, rất dễ dùng chính quan điểm đó để “hợp thức hóa” cho sự cẩu thả hoặc thiếu cố gắng. Ví dụ, bài đã được dạy kỹ, đã được nhắc làm xong phải kiểm tra lại, nhưng học sinh vẫn để sai sót và tự an ủi rằng “sai chút cũng có sao đâu, con người mà”. Nếu cách nghĩ ấy lặp đi lặp lại, nó có thể dần trở thành thói quen thiếu cẩn trọng.

Vị giáo viên này chia sẻ một điều rất đáng suy ngẫm: bản thân cô không mong tất cả học sinh đều phải cầu toàn 10 điểm, nhưng trẻ cần hiểu đúng giá trị của con số đó. Điểm 10 không phải là sự hoàn hảo vô cảm như máy móc mà là kết quả của việc học nghiêm túc, làm bài cẩn thận, và tôn trọng công sức của chính mình. Không phải để khoe khoang mà để tự nhắc mình rằng mình đã cố gắng trọn vẹn.

Trong bối cảnh ấy, câu nói “con không mong full 10” của cô bé vừa đáng yêu, vừa đáng để người lớn ngồi lại trò chuyện cùng con. Để con hiểu rằng chấp nhận bản thân không hoàn hảo không có nghĩa là chấp nhận sự xuề xòa. Rằng sai sót là điều bình thường nhưng cố gắng sửa sai mới là điều quan trọng. Rằng việc đạt 10 điểm không phải để chạy theo thành tích mà là một cách rèn luyện sự tập trung, kỷ luật và trách nhiệm với công việc mình làm.

Có lẽ điều khiến bà mẹ “đổ mồ hôi hột” không phải là vì con mình nói sai mà vì chị nhận ra trước mắt mình là một cô bé đang lớn lên rất nhanh, với một cái đầu biết suy nghĩ và một cái tôi khá rõ ràng. Nuôi dạy một đứa trẻ như vậy vừa là niềm vui, vừa là thách thức. Bởi bên cạnh việc khuyến khích con giữ cá tính và chính kiến, cha mẹ và thầy cô cũng cần đồng hành để giúp con hiểu ranh giới giữa tự do tư duy và trách nhiệm với bản thân.

Một tờ giấy nhỏ trong buổi họp phụ huynh, tưởng chừng chỉ là một hoạt động đơn giản, lại mở ra một cuộc đối thoại lớn giữa người lớn và trẻ con: về điểm số, về sự không hoàn hảo và về cách chúng ta định nghĩa thế nào là “làm hết sức mình”. Và có lẽ, chính những cuộc đối thoại như vậy mới là điều đáng giá nhất mà giáo dục mang lại.