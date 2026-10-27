Bà mẹ than "tôi rất phản đối suất ăn bán trú của con", đọc câu tiếp theo hội phụ huynh ngã ngửa

Câu tiếp theo lại khiến người đọc bật cười.

Những câu chuyện xoay quanh bữa ăn bán trú của học sinh luôn nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Bởi với nhiều gia đình, ngoài chuyện học hành, việc con ăn uống thế nào ở trường cũng là điều khiến cha mẹ không khỏi bận lòng.

Mới đây, một bài đăng của phụ huynh trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi mở đầu bằng lời tuyên bố khá gay gắt: “Tôi rất phản đối những bữa ăn bán trú của con!”.

Đọc đến đây, nhiều người có lẽ đã nghĩ người mẹ sắp chia sẻ điều gì đó chưa hài lòng về chất lượng bữa ăn, khẩu phần hay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng, câu tiếp theo lại khiến người đọc bật cười: “Không hiểu các cô nấu kiểu gì mà 35k/suất ăn như thế này. Trong khi mình đi chợ toàn như rơi tiền, ngày nào cô gửi ảnh cũng thấy nghi ngờ về khả năng nữ công gia chánh của mình!”.

Bức ảnh được phụ huynh chia sẻ

Hóa ra, lời “phản đối” ấy không phải để chê trách mà là cách người mẹ hài hước bày tỏ sự bất ngờ trước những suất cơm bán trú được chuẩn bị cho học sinh. Điều khiến chị ngạc nhiên chính là thực đơn đầy đặn, nhiều món và được trình bày tươm tất, trong khi chi phí chỉ 35.000 đồng mỗi suất.

Nhìn những khay cơm được chia sẻ kèm bài viết, có thể hiểu vì sao người mẹ lại có phản ứng như vậy. Các khay inox được xếp ngay ngắn, mỗi phần ăn có cơm trắng, món mặn, món phụ, rau xanh và trái cây tráng miệng. Màu sắc của các món ăn khá hài hòa, tạo cảm giác phong phú và hấp dẫn.

Trong khay cơm, món thịt băm xào ngô ngọt cùng tôm nhỏ và cà rốt cắt hạt lựu nổi bật với nhiều màu sắc. Bên cạnh đó là đậu phụ sốt cà chua, rau củ luộc và bát canh rau nấu thịt băm. Mỗi suất còn có thêm một quả chuối, trong khi sữa được chuẩn bị sẵn cho học sinh.

Không chỉ có số lượng món ăn, cách sắp xếp gọn gàng cũng khiến nhiều người chú ý. Với phụ huynh, hình ảnh bữa ăn được chuẩn bị chu đáo phần nào giúp họ hình dung rõ hơn về việc chăm sóc học sinh trong thời gian ở trường.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đồng tình với lời “than thở” đầy hài hước của chị. Một phụ huynh bình luận rằng nếu tự đi chợ mua nguyên liệu để nấu một bữa tương tự cho gia đình, chưa chắc đã dễ dàng gói gọn trong 35.000 đồng mỗi người.

Một số ý kiến cũng cho rằng cần tính đến sự khác biệt giữa việc nấu ăn tại nhà và chế biến số lượng lớn trong trường học. Khi mua nguyên liệu theo số lượng lớn, chi phí có thể khác so với mua lẻ từng loại thực phẩm. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ giá trị của một suất ăn, vẫn cần xem xét cả chất lượng nguyên liệu, khẩu phần và cách chế biến, chứ không chỉ nhìn vào số lượng món.

Trong những cuộc thảo luận về chuyện ăn uống của học sinh, không ít phụ huynh thường lo lắng liệu con có được ăn đủ chất, món ăn có hợp khẩu vị hay khẩu phần có tương xứng với số tiền đóng góp hay không. Vì vậy, những hình ảnh thực tế về bữa ăn được chuẩn bị tươm tất dễ tạo cảm giác yên tâm cho các gia đình.

Dưới bài viết, một số phụ huynh còn tranh thủ chia sẻ hình ảnh suất ăn tại trường con mình. Những khay cơm với nhiều món khác nhau cho thấy bữa ăn bán trú cũng là một phần quan trọng trong trải nghiệm học đường của học sinh.

Suất ăn 22 nghìn đồng.

Tính cả bữa phụ, tráng miệng, tổng tiền ăn của con 1 phụ huynh là 40 nghìn đồng

Bữa ăn 29 nghìn đồng, phụ huynh có thể vào kiểm tra thoải mái

Dĩ nhiên, một vài hình ảnh đẹp chưa thể đại diện cho chất lượng bữa ăn ở tất cả các trường. Điều phụ huynh cần vẫn là thông tin minh bạch về thực đơn, chi phí, nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến. Nhưng ở chiều ngược lại, những cách làm tốt, sự chỉn chu và nỗ lực của nhà trường cùng đội ngũ cấp dưỡng cũng xứng đáng được ghi nhận.