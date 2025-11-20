Bà mẹ Đà Nẵng nhờ tư vấn bài Toán lớp 1, một phụ huynh than: Tôi 34 tuổi, nghĩ mãi không ra đáp án

Mới đây, một bà mẹ tại Đà Nẵng đã chia sẻ bài toán lớp 1 của con lên diễn đàn để nhờ tư vấn. Bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng đã khiến không ít phụ huynh, thậm chí là những người đã tốt nghiệp đại học, phải "bó tay".

Bài toán được đưa ra có nội dung như sau: Cho hình vẽ gồm các số 5, 4, 3, 2, 1, 9 và dấu "..." cùng dấu "?". Yêu cầu tìm số cần điền vào chỗ trống. Điều đáng nói là đây là dạng bài nằm trong chương trình lớp 1, khi các em học sinh mới chỉ làm quen với các con số và phép tính cơ bản.

Ngay sau khi được đăng tải, bài toán đã nhận về hàng trăm bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một bà mẹ tại Đà Nẵng đã chia sẻ bài toán lớp 1 của con lên diễn đàn để nhờ tư vấn.

Một số phụ huynh thẳng thắn thừa nhận... không thể giải nổi. "Mình 34 tuổi rồi. Nhìn vào cũng chịu nhé, nó không hiện câu trả lời trong đầu luôn", tài khoản P.D bày tỏ. Một người khác chia sẻ: "Đọc bình luận của mọi người mình mới hiểu. Chả lẽ mình không bằng học sinh lớp 1 à?".

Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh nhanh chóng tìm ra quy luật và đưa ra đáp án. Theo đó, số cần điền vào chỗ "..." là 7 và vào dấu "?" là 8. Lời giải thích được đưa ra khá thuyết phục: Đây là dạng toán tách gộp, cụ thể: 1 + 3 = 4; 3 + 2 = 5; 2 + 7 = 9; 7 + 1 = 8.

Một người nhận định: Dạng toán tách gộp này hoàn toàn phù hợp với chương trình lớp 1 hiện hành. Mục đích không chỉ là rèn luyện kỹ năng tính toán mà quan trọng hơn là phát triển tư duy logic và khả năng phát hiện quy luật cho trẻ. Tuy nhiên, bài toán này có thể hơi khó với những em chưa quen với dạng bài này.

Trước những ý kiến cho rằng bài toán quá sức với học sinh lớp 1, nhiều phụ huynh khác lại bày tỏ quan điểm ngược lại. "Không khó đâu bạn. Con mình lớp 1 làm nhiều bài khó hơn", tài khoản N.L chia sẻ. Một phụ huynh khác nhận xét: "Logic rất hay cho bé". Đây là bài trong một cuộc thi tư duy dành cho học sinh nhỏ tuổi, được thiết kế để “giãn biên độ” tư duy, chứ không phải dạng bài đại trà trẻ nào cũng phải làm được nên đề ra như vậy là phù hợp.

Bài toán lớp 1 này thực chất là một minh chứng cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận giáo dục toán học hiện đại - nơi tư duy logic và khả năng phát hiện quy luật được coi trọng hơn là những phép tính thuần túy. Điều này đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của trẻ mà còn cả sự đồng hành và thấu hiểu từ phía phụ huynh.

Dù còn nhiều tranh luận, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Mỗi bài toán, dù khó đến đâu, cũng là một cơ hội để trẻ phát triển tư duy và cho phụ huynh hiểu hơn về quá trình học tập của con em mình. Thay vì lo lắng, có lẽ chúng ta nên xem đây là dịp để cùng con khám phá những điều thú vị của toán học.