Ba mẫu xe Omoda và Jeacoo chốt lịch về Việt Nam trong tháng 8: Có cả sedan và SUV, ngang phân khúc Civic, CR-V

Nhà phân phối xe thương hiệu Omoda tại Việt Nam vừa tiết lộ thời gian lô xe đầu tiên cập bến thị trường trong nước là tháng 8. Sẽ có 10 chiếc xe được đưa về trong lô đầu. Trong đó, ba mẫu gồm Omoda 5, Omoda S5 và Jaecoo 7 sẽ có 3 chiếc mỗi loại được nhập khẩu sang thị trường Việt Nam. Một chiếc còn lại là mẫu Omoda S5 GT (phiên bản thể thao của Omoda S5).

Trong lô xe được nhập khẩu về đây, chỉ còn mẫu Jaecoo 7 vẫn đang trong quá trình lắp ráp, sẽ hoàn thiện trước ngày 20/7 tới và rời cảng Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28/7.

Omoda 5

Mẫu xe hạng C này vẫn được marketing tại Việt Nam trong suốt nhiều tháng qua. Dự kiến có 3 phiên bản COM, LUX và PRE với giá dự kiến 699 triệu đồng, 749 triệu đồng và 799 triệu đồng. Phiên bản bán ra trong nước nhiều khả năng sẽ có chút khác biệt so với phần lớn thị trường khác bởi không sử dụng logo Chery ở trên xe. Mẫu xe này có chiều dài 4.400 mm và rộng 1.830 mm. Trục cơ sở của xe là 2.730 mm. Xe cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V.

Nếu giống trang bị bản Trung Quốc, Omoda 5 có công nghệ an toàn đáng chú ý gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện và cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo và ngăn lệch làn đường, giữ làn đường khẩn cấp...

Động cơ Omoda 5 sẽ có tùy chọn xăng và điện. Máy xăng có thể là loại 1.6L tăng áp, công suất 197 mã lực. Thông số động cơ điện hiện chưa có. Nhà phân phối cho biết bản điện của mẫu xe này được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km.

Theo kế hoạch, Omoda 5 sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước kể từ năm 2024. Xe được đồn đoán được lắp tại nhà máy hợp tác giữa Geleximco và Chery tại Thái Bình. Thông tin này chưa được phía Chery xác nhận. Omoda và Jaecoo là hai thương hiệu con thuộc nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc này.

Jeacoo 7

Jeacoo 7 cho đến nay, thông tin chi tiết về mẫu xe này chưa nhiều. Xe mới được giới thiệu tại triển lãm Thượng Hải cách đây khoảng vài tháng. Chiếc xe Jeacoo 7 lộ diện trên đường phố Trung Quốc cho thấy thiết kế vuông vức và góc cạnh. Nội thất xe tối giản nút bấm giống xe điện, với màn hình trung tâm kích thước lớn đặt dọc, tích hợp điều khiển đa chức năng, màn hình lớn sau vô-lăng, HUD... Tại Trung Quốc, động cơ xe là máy xăng 1.6L tăng áp hoặc có tùy chọn hybrid.

Omoda S5

Có tên gần giống với Omoda 5, nhưng mẫu S5 lại thuộc phân khúc sedan thay vì SUV/crossover. Về kích thước, Omoda S5 lần lượt đạt 4.644 x 1.814 x 1.493 mm (DxRxC), và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Do đó, đối thủ mẫu xe này sẽ là Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic.

Thiết kế ngoại thất theo thiên hướng vuông vức, nhiều được gân dập nổi. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng hai hốc gió đặt ở dưới. Đèn pha là loại LED thấu kính kết hợp dải đèn ban ngày. Phần đuôi xe, nét thiết kế có phần liên tưởng tới Kia K3 cùng phân khúc đang bán tại Việt Nam.

Bên trong nội thất, xe được hai trang bị màn hình 10,25 inch cho đặt tại trung tâm táp-lô và đồng hồ tốc độ là điểm nhấn chính. Ghế ngồi bọc da kết hợp sọc kẻ đỏ ở ghế ngồi.

Hiện nay, Omoda S5 đang được phân phối tại thị trường Nga với hai phiên bản động cơ xăng 1.5L. Đầu tiên là loại hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực và 138 Nm mô-men xoắn. Còn lại là phiên bản động cơ tăng áp, cho công suất 147 mã lực và 210 Nm mô-men xoắn. Tất cả đi kèm hộp số tự động CVT. Loạt trang bị an toàn theo xe gồm 6 túi khí, camera 360 độ, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù,...

Omoda S5 GT

S5 GT là phiên bản thể thao hơn của mẫu Omoda S5 kể trên. Xe có một tên gọi khác là Chery Arizzo 5 GT tại thị trường Trung Quốc. So với S5 tiêu chuẩn, bản GT có một số thay đổi dễ nhận biết gồm đầu xe tái thiết kế với luới tản nhiệt dạng đồng hồ cát, cụm đèn pha mảnh mai và sắc cạnh hơn, điểm xuyết là đường kẻ màu cam ở viền lưới tản nhiệt. Kích thước của Omoda S5 GT có phần lớn hơn, lần lượt đạt 4.710 x 1.829 x 1.490 mm, chiều dài cơ sở là 2.670 mm.

Bên trong cabin, Omoda S5 GT vẫn được trang bị hai màn hình điện tử như mẫu S5, được tinh chỉnh về cách bố trí khi được nối liền vào nhau giống nhiều mẫu xe như Mercedes-Benz, BMW hay Kia hiện nay. Ngoài ra, các điểm nhấn màu cam được bố trí xung quanh nội thất.

Động cơ của Omoda S5 GT cũng mạnh mẽ hơn khi sử dụng loại 1.6L tăng áp. Nếu giống với mẫu Arizzo 5 GT tại Trung Quốc, công suất đầu ra sẽ là 197 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Thời gian tăng tốc từ 0- 100 km/h của mẫu sedan hạng C này được công bố là dưới 6 giây.