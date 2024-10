"Bà mai" 24 tuổi lừa đảo 132 người ở Cần Thơ: Hay đeo nhiều vàng để đánh bóng tên tuổi

Liên quan đến vụ việc Trần Thị Ngọc Nương (24 tuổi, ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) bị Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gây xôn xao dư luận, cơ quan công an xác định vào đầu năm 2023, Nương thiếu nợ nhiều, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Nương đã thuê một căn nhà gần cầu Trại Mai (khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), tự mở bảng hiệu kinh doanh tên "Nương Nương" với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi nhiều nước.

Trần Thị Ngọc Nương

Nương thuê nhà rồi tự dựng bảng hiệu kinh doanh.

Nương còn lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo như "Nương Nương Trần Ngọc", "Nương Nương Mai Mối", thường xuyên đăng tải nội dung môi giới kết hôn với người nước ngoài hay đăng thông tin xuất khẩu lao động thời vụ.

Ai có nhu cầu thì trực tiếp đến ký hợp đồng lao động thời vụ ở Hàn Quốc, giá trọn gói là 42-48 triệu đồng, cọc trước 50%.



Từ một cô gái nợ nần, Nương bất ngờ trở thành đầu mối đưa người đi xuất khẩu lao động, nhiều người tin tưởng giao tiền cho Nương. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Nương không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Nick Zalo Nương lập để đăng thông tin tuyển người đi xuất khẩu lao động, mai mối kết hôn với người nước ngoài.

Thông tin trên VietNamNet cho biết, trước khi bị bắt giam, để đánh bóng tên tuổi, lấy được niềm tin, Nương thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, đeo rất nhiều vàng nên gây sự chú ý với mọi người.

Ông Mai Phú Tường (ở phường Tân Lợi, quận Thốt Nốt) được bạn bè giới thiệu đã đọc bài viết tuyển lao động thời vụ làm việc ở Hàn Quốc do Nương đăng trên MXH, có mức lương hấp dẫn, khoảng 1,8 triệu đồng/ngày cho công việc: Hái lê, táo, làm tỏi, ớt,...

Vợ chồng ông Tường đăng ký với Nương, đặt cọc số tiền hơn 40 triệu đồng. Nhưng sau đó, đối tượng thông báo vợ chồng ông không được cấp visa. Nhiều tháng qua, ông Tường đòi tiền cọc nhưng không được. Đến ngày 19/9 vừa qua, Nương tuyên bố vỡ nợ, không có tiền trả.

Tổng cộng Nương đã lừa đảo của 132 bị hại với số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 9/2024.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an TP.Cần Thơ thông báo đến quần chúng nhân dân là bị hại trong vụ án của Trần Thị Ngọc Nương thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn.