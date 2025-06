Ba lý do để tin Bình Định sẽ vượt qua Công an Hà Nội, tạo bước ngoặt cuộc đua trụ hạng

Trận đấu diễn ra lúc 18h chiều nay 3/6 trên sân vận động Quy Nhơn. Bên cạnh lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đang nắm nhiều yếu tố để giành 3 điểm trước Công an Hà Nội .

Về phong độ, Bình Định vừa có 2 trận hoà liên tiếp trước những đối thủ mạnh là Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hoá. Trong trận đấu với Thể Công Viettel, dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng đội bóng đất võ xuất sắc buộc chia điểm. May mắn tiếp tục mỉm cười với Bình Định trong cuộc đối đầu Đông Á khi họ giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ cuối của Vũ Minh Tuấn.

Trên bảng xếp hạng, Bình Định đang được 21 điểm, bằng với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng nhưng hơn chỉ số phụ và còn 1 trận chưa đá. Họ cũng chỉ kém đội xếp thứ 12 là SLNA 2 điểm. Như vậy nếu thắng Công an Hà Nội, Bình Định sẽ vượt lên trên.

V-League giai đoạn cuối, cuộc đua trụ hạng không kém gay cấn so với ở nhóm đầu

Theo lịch thi đấu, sau trận đấu với Công An Hà Nội, Bình Định sẽ có 2 lượt trận trước Tp Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội. Dễ thấy cuộc đối đầu Công an Hà Nội mang tính bước ngoặt bởi nếu thắng, Bình Định sẽ có động lực lớn để vượt qua Tp Hồ Chí Minh, đối thủ khá vừa sức.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Công an Hà Nội, Bình Định trên thực tế có những lý do để trông vào 1 chiến thắng. Đoàn quân của ông Mano Polking đã không còn nhiều mục tiêu phấn đấu khi đang đứng thứ 4 và kém đội đầu bảng Nam Định tới 15 điểm, kém CLB Hà Nội 10 điểm.

Quan trọng hơn, Công an Hà Nội ở trận đấu hôm nay sẽ vắng một loạt trụ cột gồm Nguyễn Quang Hải , Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh đang tập trung đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ quan trọng khác là Bùi Hoàng Việt Anh bị chấn thương, Lê Văn Đô nghỉ thi đấu vì thẻ phạt.

Đây rõ ràng là cơ hội tốt để Quy Nhơn Bình Định tự quyết số phận của mình trước khi “chốt sổ” bằng trận đấu rất căng với CLB Hà Nội. Thế, lực và thời cơ đều đang ủng hộ đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến.

