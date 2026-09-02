Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sắp đón tin vui tại thị trường 270 triệu dân

King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ sớm có mặt tại thị trường đông dân thứ 4 thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập King Coffee, vừa có cuộc làm việc với Tổng Lãnh sự Indonesia tại trụ sở doanh nghiệp, trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cà phê giữa Việt Nam và Indonesia.

Theo thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân, cuộc gặp tập trung vào việc mở rộng kết nối thương mại, kinh doanh và phát triển thị trường cà phê giữa hai quốc gia. Indonesia được xem là thị trường đáng chú ý với quy mô dân số khoảng 270 triệu người, đồng thời là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới.

Ảnh: FBNV

Dữ liệu được đưa ra cho thấy trong năm 2025, Indonesia xuất khẩu khoảng 508.800 tấn cà phê, với tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm trước. Trong 10 tháng đầu năm, Robusta chiếm khoảng 61,18% lượng cà phê xuất khẩu của nước này, Arabica chiếm 17,08%, trong khi nhóm cà phê hòa tan và chiết xuất chiếm khoảng 21,7%.

Những con số này cho thấy Indonesia không chỉ sở hữu thị trường tiêu dùng lớn mà còn có ngành cà phê phát triển mạnh, với nguồn cung nguyên liệu đáng kể và hệ sinh thái sản xuất tương đối hoàn chỉnh.

Ảnh: FBNV

Đây cũng là điểm tạo nên sự tương đồng giữa hai quốc gia. Việt Nam hiện là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nổi bật với cà phê Robusta, trong khi Indonesia cũng có thế mạnh về Robusta cùng nhiều vùng trồng Arabica. Cả hai đều có văn hóa cà phê phát triển và đang hướng tới gia tăng giá trị thông qua chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế.

Tại cuộc gặp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia có thể mở rộng trên nhiều phương diện, từ nguyên liệu, tri thức, công nghệ đến văn hóa và phát triển thị trường. Theo định hướng này, kết nối ngành cà phê giữa hai nước không chỉ dừng ở hoạt động xuất nhập khẩu mà có thể hướng tới các mô hình hợp tác sâu hơn.

Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Indonesia cũng là một trong những thị trường có quy mô tiêu dùng lớn tại Đông Nam Á. Với dân số khoảng 270 triệu người, nước này có thể tạo dư địa đáng kể cho các thương hiệu thực phẩm và đồ uống muốn mở rộng hoạt động trong khu vực.

Đối với King Coffee, Indonesia nằm trong định hướng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Thương hiệu này hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

Trong thời gian tới, GCA – ACA sẽ cùng TNI – King Coffee từng bước triển khai các định hướng hợp tác chiến lược, mở rộng kết nối quốc tế và tìm kiếm cơ hội nâng cao giá trị cà phê Việt Nam – Indonesia.

Trong bối cảnh nhu cầu cà phê toàn cầu ngày càng chú trọng các sản phẩm chế biến và thương hiệu có giá trị gia tăng cao, việc tiếp cận những thị trường vừa có quy mô dân số lớn vừa sở hữu ngành cà phê phát triển có thể mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt.