Ba Lan triển khai chiến dịch đặc biệt tại biên giới vùng Kaliningrad

Hành động do Ba Lan thực hiện tại biên giới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai nước.

Ba Lan đã phát động một chiến dịch đặc biệt dọc biên giới với vùng Kaliningrad của Nga do "nhận thấy nguy cơ có hành động phá hoại". Thông tin này được Tư lệnh Cảnh sát Ba Lan - ông Marek Boron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RMF FM.

Chiến dịch này bao trùm các tỉnh Warmian - Masurian và Podlaskie. Lực lượng cảnh sát đang tiến hành hoạt động với sự tham gia của quân đội, biên phòng và các cơ quan đặc nhiệm. Một sở chỉ huy đặc biệt đã được thành lập tại Tổng cục Cảnh sát Ba Lan để điều phối các bước đi.

"Điều này liên quan trực tiếp đến các hành vi phá hoại và gây rối đang diễn ra trong nước ta, cũng như hoạt động tội phạm hỗn hợp của những cơ quan đặc nhiệm phía Đông.

Chúng ta phải bảo vệ cư dân ở khu vực biên giới và các cơ sở nằm tại đó khỏi bất kỳ tình huống nào có thể gây ra mối đe dọa", ông Boron nói trên đài phát thanh RMF FM.

Biên giới phía Đông của Ba Lan, nơi chiến dịch đặc biệt được triển khai.

Cuối tháng 10, chính quyền Ba Lan nhận được cảnh báo từ Cơ quan Tình báo Quân sự và các cơ quan tình báo những nước đồng minh về khả năng xảy ra hành động phá hoại ở biên giới với Nga. Cảnh sát Ba Lan không tiết lộ chi tiết về chiến dịch này, viện dẫn tính chất nghiệp vụ cần bảo mật.

Trước đó, trong khuôn khổ tăng cường phòng thủ biên giới của Ba Lan, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Warmian - Masurian số 4 dự kiến sẽ được tổ chức lại thành một lữ đoàn phòng thủ biên giới vào cuối năm nay, đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới với vùng Kaliningrad của Nga.