Ba Lan sẵn sàng giáng những đòn mạnh vào Kaliningrad?

Cổng thông tin quân sự Defence24 đưa tin, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã chuẩn bị một chương trình phát triển Lực lượng vũ trang, trong đó dự kiến tình huống các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Các yếu tố chính đã được trình bày trong một cuộc họp báo của Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ba Lan - Tướng Wiesław Kukula.

"Toàn bộ hệ thống vũ khí tấn công này được thiết kế để răn đe, và trong trường hợp chiến tranh xảy ra, để tiêu diệt đối phương ở xa biên giới Ba Lan", ông Kukula nhấn mạnh.

Chương trình tái vũ trang của Quân đội Ba Lan được thiết kế cho 15 năm. Tuy nhiên ông Kukula lưu ý rằng các mục tiêu chính cần được hoàn thành vào năm 2029.

Ba Lan đang xây dựng sẵn năng lực tấn công tầm xa.

Vị tướng nói thêm rằng Warsaw đang lường trước một cuộc xung đột ngắn hạn với Nga, nếu điều đó xảy ra. Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan dẫn chứng cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran năm ngoái làm ví dụ:

"Toàn bộ chương trình này nhằm mục đích tạo ra một sự thay đổi về chất lượng trong khả năng răn đe và đảm bảo rằng một cuộc xung đột tiềm tàng giữa NATO và Nga sẽ giống với cuộc chiến 12 ngày của Israel với Iran hơn là cuộc chiến toàn diện ở Ukraine đã kéo dài nhiều năm".

Đáng chú ý là Ba Lan hiện đã có vũ khí với khả năng tấn công ở tầm bắn 300 km, nhưng có kế hoạch tăng cự ly tác chiến lên 1.500 km trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, nước này dự định mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Chiến trường trọng tâm được Ba Lan xác định là khu vực Kaliningrad và Hành lang Suwalki - nơi được xem là khả năng cao nhất xảy ra xung đột giữa Nga và NATO.