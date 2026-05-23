Ba Lan nhận 3 chiến đấu cơ F-35A Husar thế hệ thứ năm đầu tiên từ Mỹ

3 chiến đấu cơ F-35A thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất tại Căn cứ Không quân Chiến thuật số 32 ở Lask, Ba Lan, ngày 22/5/2026.

Các máy bay số hiệu 3509, 3510 và 3511 đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Chiến thuật số 32 ở Lask, Ba Lan vào lúc 18h (giờ địa phương) ngày 22/5.

Trong Không quân Ba Lan, máy bay này được chính thức đặt tên là "Husarz" (kỵ binh Hussar), để vinh danh đội kỵ binh có cánh huyền thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz gọi sự kiện này là "sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới" cho ngành hàng không Ba Lan, nhấn mạnh.

"Ba Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ở sườn phía Đông của NATO đưa vào sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm", ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh.

Theo hợp đồng năm 2020 trị giá khoảng 4,6 tỷ USD, Ba Lan đã đặt mua tổng cộng 32 máy bay F-35A, bao gồm cả đào tạo phi công và bảo dưỡng, cũng như gói hỗ trợ hậu cần.

Ba Lan dự kiến ​​sẽ nhận được tổng cộng 14 máy bay vào cuối năm 2026. 8 máy bay đầu tiên sẽ được giữ lại ở Mỹ để huấn luyện phi công.

Ban đầu, tất cả máy bay F-35 sẽ đóng quân tại Łask, nơi các máy bay F-16 của Ba Lan đã đóng quân, sau đó sẽ được chuyển đến Căn cứ Không quân Chiến thuật số 21 ở Swidwin, nơi các máy bay Su-22 của Liên Xô đã ngừng hoạt động từng đóng quân.

Lễ đón chính thức các máy bay "Hussars" dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12/6/2026.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.