Ba Lan muốn phong tỏa 'pháo đài bất khả xâm phạm' Kaliningrad

Sao Đỏ |

Quân đội Ba Lan đang nỗ lực gây sức ép và phong tỏa khu vực Kaliningrad của Nga, thậm chí còn sẵn sàng  bằng hành động quân sự.

.t1 { text-align: justify; }

Các nước NATO, trong đó có Ba Lan, đang thảo luận về hành động quân sự chống lại tỉnh Kaliningrad nhằm tạo ra những khó khăn chiến lược cho Nga.

Tướng Jarosław Gromadzinski - cựu chỉ huy Quân đoàn châu Âu đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Fakt của Ba Lan vào ngày 11 tháng 12.

Vị tướng nói trên nhận định rằng đã đến lúc các kế hoạch quân sự của liên minh cần từ bỏ quan điểm coi Kaliningrad như một pháo đài bất khả xâm phạm.

"Qua nhiều năm, chúng tôi trong quân đội đã quen với việc coi Kaliningrad như một loại hầm trú ẩn... Hôm nay, chúng ta cần nói rõ với người Nga: chúng ta có thể tiến vào đó, và các ông phải tính đến điều này," ông Gromadzinski nói.

Vị tướng nhấn mạnh rằng Warsaw và các đồng minh đang tìm cách ngăn chặn kế hoạch của Moskva, nhưng không muốn dùng đến các biện pháp cực đoan.

"Nếu bị buộc phải làm vậy, chúng tôi sẽ làm với quyết tâm cao độ - chúng tôi sẽ đốt cháy mọi thứ trong phạm vi 300 km, và thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi 900 km. Đó là một tín hiệu rõ ràng," ông nói thêm.

Ba Lan đang tập trung những đơn vị tinh nhuệ và hiện đại nhất của mình theo hướng Kaliningrad.

Đầu tháng 7, Tư lệnh Lục quân NATO - Tướng Christopher Donahue, đã xác nhận kế hoạch kiềm chế khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động xâm phạm nào vào khu vực này sẽ dẫn đến phản ứng ngay lập tức và quyết đoán bằng mọi biện pháp sẵn có, bao gồm cả răn đe hạt nhân.

Theo Avia-pro
