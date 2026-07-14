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Ba Lan khởi động dự án chế tạo tàu vũ trụ đầu tiên

Hải Yến
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Ba Lan sẽ hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu phát triển tàu vũ trụ đầu tiên, hướng tới tăng cường năng lực vận tải và dịch vụ vệ tinh.

Ba Lan khởi động dự án chế tạo tàu vũ trụ đầu tiên với Cơ quan vũ trụ châu Âu - Ảnh 1.

Ba Lan có kế hoạch chế tạo tàu vũ trụ đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Thông tin được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk công bố ngày 13/7, tại lễ khai trương văn phòng đầu tiên của ESA ở Ba Lan, đặt tại thủ đô Warsaw.

"Đây là dự án mang tính bước ngoặt về tàu vũ trụ đầu tiên của Ba Lan, có thể mang lại năng lực vận tải mạnh hơn nhiều giữa Trái Đất và các vệ tinh, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu cho vệ tinh cùng nhiều hoạt động khác", ông Donald Tusk được dẫn lời trên trang web của kênh truyền hình Ba Lan TVP.

Theo ông Donald Tusk, ESA và Ba Lan sẽ phối hợp phát triển "tàu vũ trụ đầu tiên của Ba Lan" nhằm mở rộng năng lực vận tải trong không gian cũng như các hoạt động bảo dưỡng vệ tinh.

Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh cơ sở mới của ESA sẽ là trung tâm đầu tiên của cơ quan này tại sườn phía Đông của Liên minh châu Âu (EU).

Ông cho biết tại trung tâm này sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu lưỡng dụng, đồng thời phát triển các dự án trong lĩnh vực an ninh và quản lý khủng hoảng. Theo ông Donald Tusk, các công nghệ này có ý nghĩa chiến lược.

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman, đã tới sân bay vũ trụ Baikonur để chào đón và trực tiếp tiễn đoàn phi hành gia của tàu Soyuz MS-29.

Theo kế hoạch, tàu Soyuz MS-29 sẽ đưa 2 phi hành gia của Roscosmos là Pyotr Dubrov và Anna Kikina, cùng phi hành gia NASA Anil Manon tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo IZ
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Tags

tàu vũ trụ

Ba Lan

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