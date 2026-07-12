Ba Lan đổi 5 tên lửa PAC-3 MSE lấy 50 quả cùng loại

GD&TĐ - Ba Lan đã

Tên lửa PAC-3 MSE trang bị cho hệ thống Patriot.

Theo Defense Express, mới đây, Ba Lan đã chính thức xác nhận việc chuyển giao bí mật một số lượng không xác định tên lửa phòng không PAC-3 MSE cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot.

Nguồn tin cho biết, Ba Lan đã chuyển giao 5 tên lửa PAC-3 MSE cho Ukraine. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả ước tính của cộng đồng chuyên gia Ukraine, trong khi Ba Lan hiện đang sở hữu tới 208 tên lửa phòng không PAC-3 MSE.

Dĩ nhiên, với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các loại tên lửa này ở Ukraine, ngay cả tin tức về số lượng ít như vậy cũng là tin tuyệt vời đối với người dân Ukraine, bởi vì những tên lửa này được cho là có khả năng đánh chặn tối đa 5 tên lửa đạn đạo của Nga.

Cần nhắc lại ở Ukraine, người ta chỉ sử dụng 1 tên lửa PAC-3 MSE để đánh chặn một mục tiêu đạn đạo do tình trạng thiếu hụt chúng. Bởi theo trang bị tiêu chuẩn, với mỗi mục tiêu đạn đạo, bệ phóng cần ít nhất 2 tên lửa trở lên.

Đồng thời, 5 tên lửa thậm chí còn không đủ để trang bị đầy đủ cho một bệ phóng Patriot, vốn có thể chứa từ 6 đến 12 tên lửa loại này. Ba Lan cho biết việc chuyển giao 5 tên lửa là mức tối đa mà họ có thể làm mà không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng không của Ba Lan.

Tuy nhiên, để chuyển giao 5 tên lửa phòng không này cho Ukraine, Ba Lan đã "mặc cả" với Mỹ và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, những điều kiện hoàn toàn lý tưởng cho họ.

Cụ thể, Mỹ và NATO hứa rằng Ba Lan sẽ nhận được số lượng tên lửa và hệ thống loại này gấp mười lần trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi mối đe dọa nhắm vào nước này.

Tức là, trong những điều kiện này, nếu Ba Lan chuyển giao 1 tên lửa PAC-3 MSE cho Ukraine, thì ngay khi họ cần chúng để phòng thủ, trong vòng 24 giờ, Ba Lan sẽ nhận lại 10 tên lửa loại này. Theo đó, cứ 5 tên lửa chuyển giao cho Ukraine, Ba Lan sẽ nhận lại 50 tên lửa.

Những điều kiện này thực sự rất tốt và xét đến điều đó, thật kỳ lạ khi Ba Lan chỉ chuyển giao 5 tên lửa, chứ không phải là 12 tên lửa với điều kiện nhất định, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hệ thống phòng không Ba Lan.

Dựa trên logic này, trong trường hợp như vậy, nếu thực sự cần thiết Ba Lan có thể nhận được hàng trăm tên lửa như vậy từ NATO và đặc biệt là từ Mỹ.

PAC-3 MSE là phiên bản tiên tiến nhất trong dòng tên lửa đánh chặn PAC-3, do tập đoàn Lockheed Martin phát triển. So với phiên bản trước đó, PAC-3 MSE có khả năng tác chiến vượt trội nhờ hệ thống động cơ đẩy kép dùng nhiên liệu rắn.

Tên lửa được trang bị hệ thống điều khiển nâng cấp, cho phép thực hiện các thao tác chuyển hướng gấp trong giai đoạn cuối hành trình.

Nhờ sự kết hợp giữa đầu dò radar chủ động băng tần Ka và dữ liệu chỉ thị từ hệ thống chỉ huy mặt đất, PAC-3 MSE có thể điều chỉnh đường bay trong thời gian thực, tăng độ chính xác khi đối đầu với các mục tiêu có tốc độ cao hoặc cơ động linh hoạt như tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu, UAV và phương tiện bay siêu vượt âm trong pha cuối.

PAC-3 MSE đã được triển khai và sử dụng hiệu quả trong thực tế, thể hiện năng lực chiến đấu trong các khu vực xung đột cường độ cao.

Các quốc gia đồng minh của Mỹ như: Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển và Ba Lan đều đang vận hành hệ thống này, minh chứng cho giá trị chiến lược trong các mạng lưới phòng thủ tên lửa đa quốc gia.

Với khả năng cập nhật nhanh chóng qua phần mềm và phần cứng, PAC-3 MSE tiếp tục duy trì vai trò then chốt trong các chiến dịch tác chiến phối hợp trong tương lai.