Ba Lan đang nhanh chóng củng cố vị thế là một cường quốc xe tăng lớn trong NATO, quốc gia này dự kiến sẽ nhận được xe tăng chủ lực M1A2 Abrams SEP V3 đầu tiên cùng lực lượng thiết giáp hỗ trợ bổ sung vào cuối năm 2024. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận mua bán trị giá 6 tỷ USD, với xe tăng Abrams hiện đang trên đường vận chuyển và binh lính Ba Lan được đào tạo để bảo dưỡng chúng.

Đồng thời, Ba Lan cũng đang tiếp nhận xe tăng chủ lực K2 Black Panther và pháo lựu K9A1 từ Hàn Quốc, đánh dấu một thỏa thuận lịch sử trị giá nhiều tỷ USD bao gồm cả dây chuyền sản xuất theo giấy phép.

Những chiếc xe tăng tiên tiến này sẽ củng cố thế trận phòng thủ của Ba Lan, tăng cường mặt trận phía đông của NATO chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Bức tường xe tăng của NATO

Ba Lan đang trong quá trình nhận xe tăng M1A2 Abrams đầu tiên với bản cập nhật SEP V3 trước cuối năm 2024 và việc bàn giao có thể sớm hơn dự kiến. Warsaw đã nhận được sự chấp thuận mua 250 xe tăng Abrams từ Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 2/2022.

Ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT), Ba Lan sẽ nhận được 26 xe cứu hộ chiến đấu M88A2 Hercules, 17 xe bắc cầu bánh xích M1110, 250 hệ thống chống thiết bị nổ tự chế (IED), 276 súng máy cỡ nòng M2 .50, nhiều loại vũ khí cùng đạn dược hạng nhẹ khác, cũng như các thiết bị, phụ tùng, dịch vụ đào tạo và hậu cần đi kèm.

Trang tin Army Recognition cho biết, xe tăng chủ lực M1A2 Abrams SEP V3 hiện đang được vận chuyển bằng đường biển và dự kiến sẽ đến Ba Lan trong vòng vài tuần, mặc dù phía Mỹ vẫn chưa công bố ngày giao hàng cụ thể và số lượng xe được vận chuyển, với lý do là vì lý do an ninh.

Thông báo về việc xe tăng sẽ sớm đến chỉ vài tuần sau khi 25 binh sĩ Ba Lan đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo kéo dài chín tuần, để bảo dưỡng xe tăng M1A2 SEPV3 Abrams tại cơ sở Army Pre-position Stocks-2 (APS-2) mới xây dựng ở Powidz, Ba Lan. Cơ sở này nằm ở Powidz, cách biên giới Ukraine khoảng 250 dặm – là một kho chứa hiện đại rộng 200.00 m2 được sử dụng để lưu trữ và bảo dưỡng nhiều loại xe bọc thép.

Xe tăng Hàn Quốc cũng đang trên đường tới Ba Lan

M1A2 không phải là loại MBT duy nhất sẽ đến Ba Lan trong những tuần tới, vì Defence 24 đưa tin rằng một lô xe tăng K2 Black Panther, cùng với pháo tự hành K9A1, đã được phát hiện tại cảng Masan ở Hàn Quốc.

Những xe bọc thép này là một phần trong số 69 xe tăng chủ lực (MBT) và 124 pháo tự hành được Warsaw đặt mua từ Hàn Quốc trong một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ USD khác. Defence 24 cho biết thêm, Ba Lan dự kiến sẽ có 84 xe tăng K2GF và 132 pháo lựu K9A1.

Một nhà phân tích quân sự người Hàn Quốc có nickname Hwarang đã thông báo trong một bài đăng trên X rằng, "Thêm xe tăng K2 BlackPanther cho Ba Lan! 7 chiếc K2 của lô thứ 9 đã được phát hiện đang chất hàng tại cảng Masan vào ngày 25/10. Như vậy, HyundaiRotem đã hoàn thành việc giao 56 xe tăng K2GF sớm hơn một tháng so với dự kiến trong năm nay và 96 xe tăng nữa dự kiến sẽ được giao vào năm sau".

Nhà sản xuất xe tăng

Ba Lan sẽ tiếp tục nhận được xe tăng chủ lực MBT cùng các loại xe khác của Mỹ và Hàn Quốc trong năm tới và có thể là lâu hơn nữa, nhưng sự phụ thuộc của Warsaw vào Washington và Seoul có thể giảm bớt khi Ba Lan và Hàn Quốc chuẩn bị ký một thỏa thuận trong những tuần tới, theo đó quốc gia Đông Âu này có thể sản xuất K2 theo giấy phép.

Xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther được phát triển bằng công nghệ nội địa, nguyên mẫu đầu tiên được công bố vào năm 2007, cho đến năm 2014 đã có 100 xe tăng K2 được sản xuất. Đây được coi là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới, vượt trội hơn bất kỳ xe tăng nào đang phục vụ ở Triều Tiên hoặc thậm chí là Trung Quốc hoặc Nga.

Mặc dù được thiết kế để chống lại Triều Tiên, nhưng K2 Black Panther của Ba Lan vẫn có thể đủ sức ngăn chặn "gấu Nga" và bảo vệ sườn phía đông của NATO.

