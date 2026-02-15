Ba Lan có kế hoạch mở rộng vũ trang tham vọng: Chủ động cho cuộc chiến cường độ cao kéo dài

Ba Lan chuẩn bị cho cuộc chiến cường độ cao kéo dài

Ba Lan đang có kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang mạnh mẽ vào năm 2039 và đang chủ động xây dựng năng lực quốc gia cho một cuộc chiến cường độ cao kéo dài.

Cách tiếp cận của Ba Lan kết hợp ba yếu tố: mở rộng về số lượng; huấn luyện quân sự toàn diện hoặc gần như toàn diện; và sự tích hợp nhanh chóng các hệ thống tấn công tiên tiến, máy bay không người lái và hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Chương trình Phát triển Lực lượng Vũ trang giai đoạn 2025 - 2039 của nước này dự kiến biên chế 300.000 binh sĩ thường trực được hỗ trợ bởi 200.000 quân dự bị, bao gồm lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu cao mới được thành lập.

Ba Lan hiện đã chi hơn 4% GDP cho quốc phòng, tỉ lệ cao nhất trong khối NATO và nhận được sự ủng hộ chính trị để luật hóa mức chi tiêu này vào Hiến pháp.

Ngân sách không chỉ dành cho mua sắm vũ khí mà còn tập trung vào cường độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng của lực lượng dự bị và mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa.

Warsaw đang tổ chức lại quân đội trên tiền đề rằng các cuộc chiến trong tương lai có thể kéo dài, tiêu hao và diễn ra trên quy mô lớn.

Tập trung vào khả năng tấn công chính xác tầm xa

Kể từ khi gia nhập NATO, Warsaw đã chi mạnh tay cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều lớp nhằm ngăn chặn hoặc làm suy yếu bước tiến của đối phương. Những khả năng này vẫn là trọng tâm, nhưng giờ đây chúng được kết hợp với phản ứng chiến thuật đã được lên kế hoạch.

Các nhà hoạch định chiến lược Ba Lan công khai nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác tầm xa, hỏa lực pháo binh có thể vươn sâu vào hậu phương, và khả năng đe dọa các điểm nút quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương vượt xa chiến trường trực tiếp. Các báo cáo truyền thông chỉ ra tham vọng về khả năng tấn công vươn xa hơn một nghìn km, một sự leo thang đáng kể.

Sự chuyển đổi này được cho là đi ngược lại mô hình của châu Âu từ trước đến nay

Bên cạnh đó, sự thay đổi được củng cố bởi quá trình hiện đại hóa công nghệ nhanh chóng. Ba Lan đang triển khai máy bay không người lái, hệ thống tự hành và hệ thống chỉ huy và kiểm soát được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trên đất liền, trên không, trên biển, trong không gian mạng và trên phổ điện từ. Mục đích không phải là thay thế nhân lực mà là nhân lên hiệu quả. Các hệ thống tiên tiến đang được tích hợp vào cấu trúc lực lượng được thiết kế cho việc huy động quy mô lớn chứ không phải để thay thế nhân sự.

Suốt nhiều thập kỷ, hầu hết các nước châu Âu ưu tiên tính chuyên nghiệp hóa, năng lực tác chiến viễn chinh và xây dựng lực lượng nhỏ gọn nhưng công nghệ cao, được thiết kế để xử lý khủng hoảng thay vì bảo vệ lãnh thổ.

Ba Lan đang quyết liệt đi theo hướng ngược lại. Đây được xem là sự phá vỡ về mặt khái niệm với mô hình quốc phòng châu Âu thời hậu Chiến tranh Lạnh. Warsaw đang tổ chức lại quân đội của mình trên tiền đề rằng các cuộc chiến tranh trong tương lai có thể kéo dài, tiêu hao và diễn ra trên quy mô lớn.