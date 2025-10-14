Ba Lan chính là quân đội NATO lớn nhất ở châu Âu

Theo tờ báo Mỹ The Wall Street Journal (WSJ), Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã trở thành quân đội lớn nhất của NATO tại châu Âu về cả quy mô lực lượng lẫn chi tiêu quân sự, đặc biệt là mua sắm vũ khí.

Cần nói thêm rằng, cho đến gần đây, không phải là Đức, Anh hay Pháp hoặc Italia, mà Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ mới được coi là quân đội NATO hùng mạnh nhất ở châu Âu. Nhưng giờ đây, Ba Lan đã vượt mặt Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ấn phẩm này, chi tiêu cho quân sự của chính quyền Warsaw đã vượt quá xa hạn mức 2% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước NATO phải chi ra, thậm chí nó hiện đã chiếm tới 4,7% GDP của Ba Lan.

WSJ cho biết, nước này đã mua số vũ khí trị giá 50 tỷ dollars của Mỹ, thành lập các sư đoàn và quân đoàn bảo vệ lãnh thổ mới và đang ráo riết tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các đồng minh.

Được biết, Warsaw đã tích cực mua vũ khí từ khắp nơi trên thế giới trong vài năm qua với các nhà cung cấp chính là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Quân đội Ba Lan đã mua sắm rất nhiều loại vũ khí, cho tất cả các quân binh chủng, đáp ứng yêu cầu mọi loại hình nhiệm vụ như: 980 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther, 648 pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc; chiến đấu cơ F-35 Lightning II, hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và đạn dược từ Mỹ...

Tạp chí Mỹ nhấn mạnh rằng, sở dĩ Warsaw đưa ra các biện pháp như vậy nhằm thực hiện cái gọi là “bảo vệ đất nước và sườn phía đông của NATO trước nguy cơ xâm lược ngày càng gia tăng".

Điều đáng chú ý là quân đội Ba Lan gần đây đã tích cực nghiên cứu kinh nghiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái cho nhiều mục đích khác nhau.

Hơn nữa, hiện nay Chính phủ và Quân đội Ba Lan cũng đang ráo riết chuẩn bị cho dân thường đối phó với một cuộc xung đột có thể xảy ra. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người Ba Lan không sẵn sàng cầm vũ khí nếu chiến tranh nổ ra.