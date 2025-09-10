Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận trong lúc Nga tấn công Ukraine

"Lực lượng phòng không Ba Lan đã triển khai vũ khí và bắn hạ một số UAV xâm phạm không phận trong bối cảnh Nga tiến hành các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine" – quân đội Ba Lan cho biết hôm 10-9.

Quân đội Ba Lan còn khẳng định "các lực lượng chuyên trách đang tích cực tìm kiếm các vật thể bị bắn rơi". Cơ quan này cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà để bảo đảm an toàn.

Theo đài CNN, Ba Lan hiện chưa công bố cụ thể số lượng máy bay không người lái bị bắn hạ hoặc mức độ thiệt hại gây ra, song nhấn mạnh hệ thống phòng không mặt đất và radar giám sát "đang đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất" sau khi Nga mở các đợt không kích dồn dập.

Nhà ga và đường băng tại Sân bay quốc tế Chopin ở thủ đô Warsaw - Ba Lan ngày 1-7-2020. Ảnh: AP

Ba Lan là quốc gia thành viên của NATO, khối phòng thủ xuyên Đại Tây Dương có điều khoản "một thành viên bị tấn công, tất cả sẽ đáp trả". Vì vậy, mọi sự cố xâm phạm lãnh thổ Ba Lan đều có thể kéo theo hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Trả lời CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đã được báo cáo về tình hình "Ba Lan bắn hạ UAV Nga".

Trước đó, chính quyền Ba Lan đã tạm thời đóng cửa sân bay quốc tế Chopin ở thủ đô Warsaw và một số sân bay khác như Rzeszów-Jasionka và Lublin vì "hoạt động quân sự đột xuất để đảm bảo an ninh quốc gia".

Sân bay chiến lược tại Đông Nam Ba Lan Rzeszów-Jasionka vốn là trung tâm hậu cần cho việc vận chuyển viện trợ của NATO vào Ukraine. Dù trước đó Mỹ đã rút lực lượng khỏi căn cứ này, khu vực vẫn giữ vai trò trọng yếu trong các hoạt động hỗ trợ Ukraine.

Truyền thông Ukraine trước đó dẫn nguồn tin từ không quân Ukraine cho biết một số máy bay không người lái Nga di chuyển về hướng Tây, đe dọa TP Zamosc của Ba Lan. Tuy nhiên, thông báo này đã bị xóa sau đó và hiện chưa thể xác minh thông tin độc lập.

Ngoài ra, căng thẳng càng gia tăng khi Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới phía Đông với Belarus từ nửa đêm 12-9. Động thái này nhằm đối phó với cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Zapad 25 do Nga và Belarus phối hợp tổ chức gần biên giới Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo rằng các cuộc diễn tập này có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Ba Lan. "Vì lý do an ninh, chúng tôi buộc phải đóng cửa biên giới với Belarus" – nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh.