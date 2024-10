Bà Kamala Harris đang mất dần lợi thế trước ông Donald Trump

Đài Al Jazeera cho biết sự thất thế của bà Kamala Harris được ghi nhận khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ.

Theo 3 cuộc thăm dò được công bố hôm 13-10, khoảng cách dẫn trước của bà Kamala Harris đối với ông Donald Trump đã bị thu hẹp hoặc biến mất hoàn toàn trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang tiến gần đến chặng cuối.

Cuộc thăm dò mới nhất của đài NBC News chỉ ra rằng bà Harris và ông Trump đang hòa nhau trên toàn quốc với cùng tỉ lệ ủng hộ 48% trước cuộc bỏ phiếu ngày 5-11. Trong một cuộc khảo sát vào tháng trước, bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm %.

Ông Trump và bà Harris. Ảnh: Reuters

Theo một cuộc thăm dò khác của ABC News/Ipsos, bà Harris nhận được tỉ lệ ủng hộ 50% so với 48% của ông Trump về số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, trong khi cuộc thăm dò của CBS News/YouGov cho kết quả tương ứng là 51% và 48%.

Ngoài ra, bà Harris hiện chỉ dẫn trước ông Trump 1,4 điểm % trong tổng số các cuộc thăm dò chính của Real Clear Polling, giảm từ 2,2 điểm % cách đây 2 ngày.

Đài Al Jazeera cho biết những người theo Đảng Dân chủ lo ngại rằng bà Harris đang không củng cố được sự ủng hộ của người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi, hai trong số các nhóm cử tri quan trọng của đảng này.

Trong các cuộc thăm dò của The New York Times/Siena College công bố hôm 12 và 13-10, bà Harris thu hút sự ủng hộ của 78% cử tri da màu và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha. Tỉ lệ này thấp hơn đáng kể so với các ứng cử viên của Đảng Dân chủ giành được trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và năm 2016.

Giữa tuần trước, cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích nhóm nam giới da màu vì không thể hiện sự nhiệt tình đối với ứng cử viên Harris như ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008 và năm 2012.

"Các bạn đưa ra mọi lý do và lời bào chữa. Tôi không đồng tình với điều đó" - ông Obama phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pittsburgh, bang Pennsylvania - một trong 7 bang chiến trường quan trọng dự kiến quyết định cuộc bầu cử năm nay.

Bà Harris và ông Trump đang tiếp tục tập trung vào các chiến dịch vận động của họ ở các bang chiến trường. Họ lần lượt tổ chức các sự kiện ở Bắc Carolina và Arizona.