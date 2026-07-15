Bà Hoàng Thanh Nga bị bắt vẫn ra thông báo: Ngọc Châu Âu tạm đóng cửa 2 tuần để “nâng cấp hệ thống”

Cửa hàng Ngọc Châu Âu thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 11/07/2026 đến hết ngày 24/07/2026 để nâng cấp hệ thống.

Sáng 15/7, ghi nhận tại tiệm vàng Ngọc Châu Âu thuộc Công ty TNHH đầu tư NCA trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM, hiện vẫn cửa đóng then cài.

Một tờ thông báo được dán trước cửa, nhưng nội dung lại khiến người đọc bất ngờ. Ngọc Châu Âu cho biết, do cần thời gian để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình hoạt động nên doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động cửa hàng 2 tuần.

Cửa hàng Ngọc Châu Âu đóng kín cửa ngày 15/7 - Ảnh: Minh Ngọc

"Cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian 02 tuần, kể từ ngày 11/07/2026 đến hết ngày 24/07/2026.

Những vấn đề phát sinh trong thời gian này sẽ được chúng tôi ghi nhận và xử lý ngay sau khi cửa hàng hoạt động trở lại vào ngày 25/07/2026, rất mong tiếp tục được đồng hành, phục vụ Quý Khách.

Đây là một quyết định khiến chúng tôi rất trăn trở, bởi Ngọc Châu Âu hiểu rằng việc tạm nghỉ có thể gây ra những bất tiện nhất định cho Quý Khách hàng. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu sự tin tưởng của Quý Khách là điều quý giá đến nhường nào. Chính vì vậy, Ngọc Châu Âu mong được phép dành một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại mọi công việc một cách ổn định và chu đáo nhất", đại diện cho NCA là bà Hoàng Thị Thanh Nga ký tên.

Thông báo từ Công ty TNHH đầu tư NCA

Trước đó, theo thông báo từ Công an tỉnh Thanh Hóa: Nhằm tếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu” hàng hóa là kim cương quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự, thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm);

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu);

Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Trước khi bị khởi tố, bà Nga được biết đến trong giới sắc đẹp với biệt danh "bà trùm vương miện". Thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu do bà sáng lập nhiều năm qua là đơn vị tài trợ hoặc chế tác vương miện cho hàng loạt cuộc thi nhan sắc trong nước như Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Miss Cosmo 2024, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss World Vietnam 2022...

Ngoài hoạt động kinh doanh, bà Thanh Nga cũng từng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí, tham gia ban giám khảo chung kết Miss Grand International 2023, giám khảo cuộc thi thiết kế vương miện Miss Cosmo Vietnam 2023 và có vai khách mời trong bộ phim Mesdames Thanh Sắc.

Nổi bật nhất phải kể tới vương miện cho cuộc thi Miss Cosmo 2024. Chất liệu chủ đạo chế tác vương miện gồm bạch kim và kim cương. Trong đó, viên kim cương màu xanh dương 22 carat là chi tiết nổi bật đáng chú ý nhất của thiết kế. Ngoài ra, vương miện còn được nạm đính hơn 122 carat kim cương trắng.

Bà Hoàng Thanh Nga kể sau khi nhận được yêu cầu từ ban tổ chức về viên kim cương mùa xanh dài 2cm hình chữ nhật, bà đã liên hệ tất cả đầu mối cung cấp kim cương trên toàn thế giới để tìm kiếm.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga và những vương miện do thương hiệu Ngọc Châu Âu chế tác và tài trợ

Bà phải đến tận mỏ đá quý tìm kiếm và đặt hàng viên kim cương xanh Blue Shapphire. Sau 1 tuần không có kết quả, bà chuyển hướng tìm đến các mỏ khai thác trực tiếp để tìm kim cương thô và tìm thấy tại một nhà máy sản xuất. Toàn bộ quá trình tìm kiếm này mất 14 ngày.

Vương miện và tiara Miss Cosmo 2024 được sản xuất bởi 10 nghệ nhân chế tác trong 720 giờ liên tục.

Ngoài ra, thương hiệu Ngọc Châu Âu của bà Nga cũng chế tác và tài trợ vương miện cho cuộc thi Hoa Hậu hoàn vũ 2023. Vương miện “Tre’15 The Crown” dành cho Hoa hậu và “Tre’15 The Tiara” cho á hậu lấy cảm hứng cây tre.

Vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 cũng được đội ngũ Ngọc Châu Âu chế tác trong 1.080 giờ.

Vương miện Miss World Vietnam 2022 được thiết kế 4.399 đá CZ cùng 129 viên đá Sapphire xanh lam với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, bao phủ toàn bộ khung vương miện. Hai chiếc tiara dành cho hai á hậu cũng được thiết kế bởi Ngọc Châu Âu.

Ngoài ra, thương hiệu này còn chế tác và tài trợ vương miện cho Hoa Hậu - Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 mang tên “Thiên Hải Ngọc”.