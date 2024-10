Bà Harris đưa ra thông điệp đối đầu gay gắt với ông Trump

Bài phát biểu vận động tranh cử này được coi là một trong những cơ hội quan trọng để Phó tổng thống Harris tiếp cận "những cử tri đang mâu thuẫn", hoặc những người đang lo ngại về hành vi của ứng viên Donald Trump, nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng bà Harris có thể đưa nước Mỹ đi đúng hướng.

Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Hemlock, Michigan, vào ngày 28/10/2024. Ảnh: Reuters

Đối với bà Harris, việc vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về đối thủ lại vừa tìm kiếm sự tin tưởng hướng tới vai trò tổng thống tương lai của bà, đã trở thành thách thức mang tính quyết định trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hai ứng viên tổng thống Mỹ đang có tỷ lệ ủng hộ bám đuổi sít sao trong các cuộc thăm dò dư luận và đã có hơn 50 triệu người bỏ phiếu sớm. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Màn thể hiện mạnh mẽ

Theo giới quan sát, bà Harris đã có màn thể hiện rất ấn tượng vào thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử. Sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, xen lẫn chút hài hước, phó tổng thống Mỹ đã đan xen nhiều chủ đề như đưa ra lập trường về những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, công kích đối thủ, tóm tắt tiểu sử và nêu bật thành tựu của bà để thuyết phục các cử tri vẫn còn do dự.

Bà dường như đã tránh được những phát ngôn lỡ lời có thể khiến các cử tri mất lòng hoặc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau một giai đoạn đầy lo lắng khi bị tụt lại so ông Trump trong các cuộc thăm dò, bà Harris dường như có thể an tâm hơn đôi chút khi tỷ lệ ủng hộ của bà đã "nhỉnh" hơn so với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trước đó, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã vướng vào lùm xùm sau khi Tucker Carlson, cựu biên tập viên của Fox News, chế giễu chủng tộc của bà Harris và có những bình luận xúc phạm mạnh mẽ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, bại tướng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Các nhà phân tích nhận định, màn thể hiện của bà Harris tại Ellipse có thể làm tăng cơ hội đảo ngược thế cờ theo hướng có lợi cho bà trong tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Gợi nhắc lại sự kiện ngày 6/1/2021

Bài phát biểu của bà Harris đã gợi nhắc lại vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Các đối tượng bạo loạn đã tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021 nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực tổng thống cho ông Joe Biden sau khi ông Trump bị thua cuộc. Bà Harris nói rằng: "Hãy xem ông Donald Trump là ai. Ông ấy là người đứng ở chính nơi này gần 4 năm trước và cử một đám đông có vũ trang đến Điện Capitol Mỹ để lật đổ ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, một cuộc bầu cử mà ông ấy biết mình đã thua”.

Hiện có nhiều ý kiến khác nhau trong đội ngũ tranh cử của bà Harris về hiệu quả của việc công kích và chỉ trích ông Trump. Rất khó đoán định, liệu các cử tri ủng hộ ông Trump có thể thay đổi lập trường khi bà Harris lập luận rằng hành vi trong quá khứ và lời lẽ hiện tại của ông Trump khiến ứng viên này khó có thể đảm nhiệm vai trò tổng thống.

Thu hút những cử tri không còn mặn mà với ông Trump

Phó tổng thống Kamala Harris cũng đưa ra một lập luận có chừng mực hơn khi cố gắng kêu gọi những cử tri không còn mặn mà với cựu Tổng thống Trump.

“Trong một thời gian quá dài, chúng ta đã phải chịu đứng quá nhiều sự chia rẽ, hỗn loạn và ngờ vực lẫn nhau. Mọi việc không nhất thiết phải diễn ra như vậy”. Bà nhấn mạnh: “Tôi đề xuất một con đường khác và tôi xin phiếu bầu của các bạn”.

Phó Tổng thống Harris hối thúc các cử tri vượt qua kỷ nguyên chính trị của Trump, đồng thời mô tả việc bà ra ứng cử như một cách để “mở ra trang mới nhằm tránh khỏi những bi kịch và xung đột, nỗi sợ hãi và chia rẽ: "Đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và tôi mong muốn sẽ được trao quyền lãnh đạo đó với tư cách là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ”. Bà cam kết “trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và trên bản thân mình”.

Tiếp tục quảng bá bản thân

Phó Tổng thống Kamala Harris đã cố gắng đưa một số chi tiết quan trọng về tiểu sử của bà vào bài phát biểu. Đây dường như là sự thừa nhận rõ ràng rằng một số cử tri vẫn quen thuộc với bà mặc dù bà đã nhiều năm đảm nhiệm vai trò phó tổng thống.

Bà Harris tham gia cuộc tranh cử cách đây ba tháng, sau khi những lo ngại về tuổi tác của ông Joe Biden khiến đảng Dân chủ cố gắng thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua. Trong cuộc chạy nước rút sau đó, bà Harris thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc giới thiệu bản thân với cử tri. “Mặc dù tôi đã có vinh dự được phục vụ với tư cách là phó tổng thống trong bốn năm qua nhưng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn vẫn đang tìm hiểu về tôi".

Trong phần kết thúc bài phát biểu, bà tự nhận đã "sống theo lời hứa của nước Mỹ" khi còn là "một đứa con của phong trào dân quyền" và ngay cả trong cuộc sống sau này.

Bà Kamala Harris cũng cố gắng khơi gợi sự đồng cảm của cử tri hơn khi nói rằng: “Tôi không hoàn hảo, tôi mắc lỗi. Nhưng tôi hứa với các bạn tôi sẽ luôn lắng nghe các bạn. Ngay cả khi các bạn không bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ luôn nói sự thật với các bạn".

Theo giới phân tích, vẫn chưa rõ những lập luận sắc sảo và chặt chẽ như vậy của bà Harris có thuyết phục được các cử tri vẫn còn do dự hay không. Nhưng ít nhất Phó tổng thống Mỹ đã tìm cách gắn kết các câu chuyện cá nhân và chính trị của bà với nhau, tạo ra một khối thống nhất.

Bài phát biểu này là một phần trong bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử của bà Harris, diễn ra chưa đầy một tuần trước Ngày bầu cử, trong đó bà chủ yếu tập trung công kích cựu tổng thống. Đội ngũ tranh cử của bà lập rằng hàng chục triệu người Mỹ đang thất vọng vì sự chia rẽ trên chính trường.

Các cuộc thăm dò dư luận trong những tuần gần đây cho thấy cuộc đua sẽ diễn ra cực kỳ gay cấn và có sự thay đổi có lợi cho ông Trump.

Theo kết quả thăm dò, bà Harris đang dẫn trước ông Trump một chút về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, với số phiếu của hai bên lần lượt là 48,6% và 47,8%. Washington, D.C., tiểu bang lân cận Maryland và Bắc Virginia đều là những khu vực mà bà Harris nhận được sự ủng hộ rộng rãi và hàng nghìn người ủng hộ đã xếp hàng nhiều giờ để chờ đợi phát biểu của bà.