Bà hàng xóm khiến anh shipper tí thì "nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan”

Nghề shipper vốn đã nhiều tình huống bất ngờ, nhưng có lẽ ít ai nghĩ rằng chỉ dựng xe ngoài đường để vào nhà giao hàng cho khách cũng có thể gặp sự cố. Tình huống dưới đây là một ví dụ.

Đoạn clip 20s nhưng người xem 20 phút vẫn buồn cười (Nguồn: @tuntun.day_)

Theo đoạn clip được cut ra từ camera an ninh, một nam shipper đến nhà khách giao hàng. Như thường lệ, anh dựng xe ngoài cổng rồi đi vào sân đưa đồ cho khách. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ 3 - hàng xóm.

Khi đi ngang qua, người hàng xóm mải nhìn vào nhà, theo dõi màn giao - nhận hàng của shipper và khách mà không quan sát phía trước, không để ý chiếc xe dựng bên đường. Vì vậy chỉ trong tích tắc, người này vấp và tự ngã vào xe

Toàn bộ tình huống được camera an ninh của nhà khách ghi lại rõ ràng, cho thấy chiếc xe không hề di chuyển hay va chạm chủ động, mà nguyên nhân đến từ việc người hàng xóm thiếu chú ý khi đi lại.

Nhờ đoạn clip này, nam shipper được thoát khỏi nguy cơ bị hiểu lầm. Chủ nhà cũng đăng lại khoảnh khắc cùng chú thích: "Anh shipper tí thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan".

2s trước khi xuất hiện sự cố, mọi thứ đều bình thường

Cả shipper lẫn khách hàng đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân tình với gần 11 triệu lượt xem và gần 4.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người thừa nhận mình đã xem đi xem lại nhiều lần và lúc nào cũng bật cười.

Phần đông cư dân mạng cho biết đây là cảnh hóng chuyện thường thấy ở các bà hàng xóm. Ngoài ra không ít ý kiến cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát khi tham gia giao thông, kể cả đi bộ ở đoạn đường nhỏ.

"Nếu không có camera ghi lại shipper về kể chắc không ai tin", "Camera chạy bằng cơm đang hoạt động thì gặp sự cố tác nghiệp", "Mấy bà hàng xóm nhà tui cũng y chang nha. Đi qua cứ nhìn thôi", "Đường đi không nhìn, cứ lo nhìn nhìn người ta mới ra nông nỗi như thế đó", "Phải chi có nút haha thì tui bấm mỏi tay", "Chưa kịp hóng chuyện đã gặp chuyện", "Anh shipper không cần tìm content, content tự tìm tới" ,... là một số bình luận.

Về phần mình, chủ nhà kiêm khách hàng cũng chia sẻ thêm về tình huống xảy ra sự việc. Cô cho biết mình và anh shipper đều bất ngờ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó cô mới xem lại camera an ninh và bản thân cũng vừa cut clip vừa buồn cười.