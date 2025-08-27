"Bà hàng xóm" bóc cặp chị em mới của Vbiz: 1 "Em Xinh" cặp kè với bạn thân của người yêu cũ!

Đến hẹn lại lên, cứ tưởng sau loạt drama chia tay chia chân thì Vbiz sẽ yên ắng một chút, ai dè vừa quay lưng cái, "bà hàng xóm" đã thấy một cặp đôi mới toe xuất hiện. Nhân vật chính sắp kể tới đây là 2 cái tên khá đình đám, đàng trai là producer làm nhạc cực cháy, visual sáng trưng, mắt cười và body 6 múi như idol Kpop (tạm gọi là D), một bên là "Em Xinh" cá tính, giọng hát nội lực nhất thế hệ genZ, được các diva liên tục khen ngợi và sở hữu nhiều bản hit (tạm gọi là C).

Yêu đương thì vốn dĩ bình thường, nhưng cái "timing" của mối tình chị - em này thì khiến nhiều người phải nhíu mày: nhanh như điện!

Theo nguồn tin thân cận, D mới chia tay bạn gái hot girl chỉ khoảng 2 tuần, còn C cũng vừa kết thúc mối quan hệ với một nam ca sĩ visual đình đám cùng thời gian trên. Vậy mà chưa bao lâu, cả hai đã xuất hiện với loạt "hint" tình cảm công khai: D thì gia nhập hội "chỉ follow mình em", C thì được hội chị em tích cực đẩy thuyền trên group chat cộng đồng. Nhìn thế nào cũng thấy cả hai hẹn hò rõ như ban ngày. Nhưng thời gian "move on" khá nhanh của cặp chị - em này như "chạy deadline" - quá cấp tốc.

Nhưng đúng là không chút gợn sóng thì khó mà bền chặt. "Bà hàng xóm" nghe nói là công ty quản lý của D vốn không ưng chuyện tình cảm lần này, bởi định hướng ban đầu là xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cool ngầu, bí ẩn. Ấy vậy mà sau khi nạp "vitamin tình cảm", dường như D đang thật sự say mê nên chẳng ngại khoe mối quan hệ, thậm chí còn công khai bất chấp quy tắc công ty đề ra.

Còn "Em Xinh" C trước nay vốn kín tiếng. Chuyện hẹn hò của C với nam ca sĩ lớn hơn 1 tuổi diễn ra khá lâu, vậy mà quyết định "đường ai nấy đi" khá bất ngờ. Đáng nói hơn là sau khi có tình mới thì C dường như thay đổi. Như mỗi khi hội bạn trêu ghẹo, nữ ca sĩ đều hăng hái đáp trả, để lộ niềm vui thấy rõ, như ngầm khẳng định bản thân đang thực sự hạnh phúc trong cuộc tình hiện tại.

Chưa dừng lại ở đó, chính D và bạn trai cũ của C còn là anh em thân thiết cùng công ty, mối tình mới càng trở nên thêm tréo ngoe!

Yêu nhanh, yêu gấp sau những cuộc chia tay đáng ngờ luôn là đề tài khiến netizen vừa hóng hớt vừa bàn tán rôm rả. Với D và C, nhiều người cho rằng mọi chuyện vẫn còn quá mới để khẳng định tương lai dài lâu, nhưng cũng có ý kiến tin rằng đôi khi chính những cú rẽ bất ngờ lại mở ra hạnh phúc thật sự. Dù nội tình của những mối tình cũ còn bỏ ngỏ, chưa kể hết, thì ở hiện tại, khán giả trên các MXH vẫn nhìn thấy rõ một điều: cả hai đang tận hưởng niềm vui bên nhau.