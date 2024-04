Bà cụ đột ngột tất toán 3 sổ tiết kiệm sắp đến kỳ trả lãi, nhân viên ngân hàng có hành động đáng tuyên dương

Cụ thể, vào chiều 2/4, bà T.T.X (trú thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cam Lộ yêu cầu tất toán hết 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 83,5 triệu đồng. Cả 3 sổ tiết kiệm của bà X đều sắp đến kỳ lĩnh lãi.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh huyện Cam Lộ nhận thấy bà X có biểu hiện hồi hộp, lo lắng nên đã mời vào phòng riêng để trao đổi nhằm trì hoãn giao dịch.

Qua trao đổi, bà X cho biết sáng cùng ngày bà có nhận được một cuộc gọi video qua mạng xã hội. Nhóm người trong cuộc gọi mặc trang phục của lực lượng Công an, viện kiểm sát và thông báo rằng bà có liên quan đến một vụ án ma túy lớn. Đồng thời, nhóm này "dọa" rằng bà X sẽ bị tạm giam trong thời gian 90 ngày để điều tra.

Nhóm người trên yêu cầu bà phải rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào số tài khoản do chúng cung cấp. Nếu không làm theo sẽ cho cảnh sát đến đưa đi tạm giam. Vì hoảng sợ nên bà X đã đến ngân hàng yêu cầu tất toán các sổ tiết kiệm, để chuyển tiền vào số tài khoản mà nhóm đối tượng cung cấp.

Các cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng này sau đó đã tuyên truyền, giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo nêu trên nên bà X. đã hiểu ra, không thực hiện tất toán, chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Trước đó, Bộ Công an đã nhiều lần nhấn mạnh, Cơ quan Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc. Tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Bộ Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.