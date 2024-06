Theo đó, khoảng 13h30' ngày 05/6/2024, bà T (1944; HKTT: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến ngân hàng BIDV tại 34D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm để chuyển số tiền 410 triệu đồng.



Khi nhân viên ngân hàng hỏi tài khoản ngân hàng gửi có phải người quen của bà T không thì bà T không trả lời và đứng lên ra về. Sau đó khoảng mấy phút bà lại quay lại với biểu hiện bất thường, lo lắng. Nhân viên ngân hàng gặng hỏi thì bà T bỏ về.

Nhân viên ngân hàng nghi ngờ bà T đã bị các đối tượng lừa đảo và có thể bị dẫn dắt ra ngân hàng khác chuyển tiền nên nhân viên ngân hàng đã tìm đến tận nhà bà T cố gắng giải thích cho bà hiểu, nhưng bà không nghe hướng dẫn nên nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo sự việc cho Công an phường Cửa Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ Công an phường Cửa Đông đã có mặt và làm việc với bà T. Qua trao đổi, bà cho biết đã bị các đối tượng tự xưng là Công an, Viện kiểm sát gọi điện nói bà liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền đang có trong sổ tiết kiệm, sau khi chứng minh được nguồn tiền sẽ trả lại cho bà.

Sau khi được cán bộ Công an phường Cửa Đông phân tích, giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng thì bà T đã dừng việc chuyển tiền cho các đối tượng. Nhờ sự tận tình của nhân viên ngân hàng BIDV và sự có mặt kịp thời của Công an phường Cửa Đông mà bà T đã không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.