Bà chủ Top White tự hào về doanh số khủng của nhà phân phối trong và ngoài nước

Sự kiện lần này vinh danh những nhà phân phối mới cũng như điểm lại dấu ấn đặc sắc của Top White trên thị trường.



Vinh danh nhà phân phối xuất sắc, tạo những dấu ấn mới

Trong 2 năm Covid vừa qua là khoảng thời gian khó khăn, khiến hàng loạt doanh nghiệp điêu đứng. Tuy nhiên, với sự đồng hành của hàng trăm nhà phân phối và hàng nghìn đại lý trong ngoài nước, Top White hiện nay vẫn giữ vững được vị trí và có được lòng tin của khách hàng trên thị trường. Đây là minh chứng khẳng định sự thành công của một thương hiệu uy tín, chất lượng.



Sự kiện "Top White Best Awards Of The Year 2022" chính là dịp đặc biệt để tất cả mọi người cùng nhìn lại hành trình mà Top White đã đi qua. Đồng thời, là sự kiện lớn nhất năm của công ty Happy Secret, nhằm vinh danh những nhà phân phối, đại lý có thành tích xuất sắc nhất.

CEO Cao Thị Thùy Dung xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ của sự kiện. (Ảnh:Kan Kieu)

Sự kiện lần này chính là nguồn động lực rất lớn, thôi thúc mỗi thành viên của đại gia đình Top White không ngừng nỗ lực, chinh phục từng cột mốc doanh thu cao hơn nữa qua từng giai đoạn phát triển.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn hoành tráng thì màn trao giải là phần nhận được nhiều trông đợi, đặc biệt là giải thưởng Top Diamond Of Sales 2022 nhằm vinh danh những nhà phân phối có thành tích kinh doanh thuộc Top 2 doanh số cao do Mỹ phẩm Top White thống kê và trao thưởng.

Giải thưởng dành cho Top 2 bao gồm bằng khen, cúp, tiền thưởng tương ứng với doanh số đạt được và 1 chuyến du lịch trị giá 16.000.000 đồng.

Đặc biệt, các nhà phân phối trong top 2 là chị Lê Thị Lâm đến từ Bắc Giang đạt doanh số: 5.084.000.000, tổng giải thưởng: 509.000.000. Chị Gia Tuệ đến từ Bắc Giang đạt doanh số: 3.706.000.000 tổng giải thưởng: 371.000.000. Chị Lê Thị Hằng đến từ Hà Nội đạt doanh số: 3.549.000.000, tổng giải thưởng: 354.000.000.

Chị Nguyễn Thị Quyền Trang đến từ Hàn Quốc đạt doanh số: 3.698.000.000, tổng giải thưởng: 370.000.000. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm đến từ TPHCM đạt doanh số: 3.442.000.000, tổng giải thưởng: 345.000.000. Chị Nguyễn Thị Thư Trúc đến từ Bến Tre đạt doanh số: 3.342.000.000, tổng giải thưởng: 335.000.000.

Sự kiện Top White Best Awards Of The Year 2022 quy tựu hàng trăm nhà phân phối, đại lý trên khắp trong và ngoài nước.

Top White sẽ tiếp tục phát triển không ngừng

Sự kiện Top White Best Awards Of The Year 2022 có sự xuất hiện của CEO Cao Thị Thùy Dung. Nữ doanh nhân đã từng có khoảng thời gian dài mở rộng thị trường kinh doanh tại Mỹ, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể phục. Sau đại dịch, CEO Cao Thị Thùy Dung đã chính thức trở về để khởi động "Top White Best Awards Of The Year 2022".

CEO Cao Thị Thùy Dung rạng rỡ với nét đẹp trẻ trung.

CEO Cao Thị Thùy Dung đã có lời phát biểu trang trọng trong buổi lễ: "Trên cương vị là người đứng đầu thương hiệu Top White với 20 năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, tôi vô cùng tự hào khi nhìn thấy các nhà phân phối và đại lý của mình ngày càng thành công, ngày càng giàu có, nhất là những cô gái với xuất phát điểm từ con số 0 nhưng đã nhanh chóng bứt phá thành nhà phân phối có doanh số hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Không chỉ có thu nhập từ doanh số bán hàng, toàn hệ thống Top White còn nhận được các khoản thưởng quý, thưởng năm, chuyến du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trong và ngoài nước để gia tăng sự gắn kết, và cũng là cơ hội để mọi người giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Top White đang có sự vươn mình mạnh mẽ sang các thị trường tiềm năng khác như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Cambodia và nhất là tại Mỹ, mở ra một cơ hội phát triển mới trong tương lai".

Thời gian tới, Công ty Happy Secret - Top White tiếp tục đánh dấu sự phát triển, uy tín của mình bằng những sản phẩm chất lượng, mang đến lợi ích và những điều tốt đẹp cho khách hàng của mình.

Công ty Happy Secret – Thương hiệu mỹ phẩm Top White chuyên sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm ngăn ngừa nám, mụn, dưỡng trắng da, làm đẹp dáng, sản phẩm makeup cao cấp giúp phái đẹp tự tin hơn với vẻ ngoài của mình.

