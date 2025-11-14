Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa giàu cỡ nào?

Bà Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã mở được 17 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa: “ 17 chi nhánh của Mailisa là 16 tòa nhà nguy nga, lộng lẫy và đều là của vợ chồng Mai - Khánh ”. Theo bà, các tòa nhà này không chỉ đẹp về mặt thiết kế mà còn rất chiến lược về vị trí, được vợ chồng bà đầu tư và sở hữu.

Vợ chồng Mailisa.

Hiện nay, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai sở hữu hàng loạt doanh nghiệp tại các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc...và là pháp nhân đằng sau các thẩm mỹ viện trong chuỗi Mailisa.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về cách trình bày nhưng vẫn thuộc thương hiệu Mailisa. Cụ thể, một số doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh đứng tên gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa (thành lập năm 2018); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (năm 2017); Công ty TNHH Thương mại Mailisa (năm 2015)…

Về phía bà Phan Thị Mai, hiện bà đứng tên ở một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA (năm 2009, đã ngừng hoạt động); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY (năm 2023); Công ty TNHH MAI LI SA (năm 2007)…

Ngoài sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, vợ chồng Mailisa khiến cộng đồng mạng được phen trầm trồ thán phục về độ hoành tráng, sang trọng của biệt phủ rộng hơn 4.000m² tọa lạc tại quận 12 (TP.HCM). Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Tháng 3/2025, Mailisa gây chú ý với dàn siêu xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) lên tới hơn 200 tỷ đồng, trong đó nhiều mẫu xe thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam.

Một số mẫu xe nổi bật trong đó là Ferrari SF90 Stradale (giá lăn bánh trên 40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (ước tính 45 tỷ đồng), McLaren Senna (hơn 30 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider (hơn 40 tỷ đồng), Aston Martin Vantage (khoảng 15 tỷ đồng)...

Biệt thự rộng 4.000 m² của vợ chồng Mailisa.

Tháng 8/2024, trên trang cá nhân có tick xanh, bà Mailisa "bật mí" có khoảng 40 chiếc xe với rất nhiều loại từ siêu xe đến siêu sang. Để vận hành một lượng siêu xe nhiều như vậy thì lượng tài xế và giúp việc của Mailisa số lượng lên đến 40-50 người.

Một số công ty ngừng hoạt động

Một số công ty do bà Phan Thị Mai làm người đại diện hiện đã ngừng hoạt đồng. Có thể kể đến như công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mai Li Sa (Hà Nội) do bà Phan Thị Mai đảm nhiệm chức vụ người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc kiêm chủ doanh nghiệp.

Ngành nghề chính của công ty này là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh”. Trong suốt thời gian dài, công ty chỉ có 3 nhân sự. Tình trạng hiện tại của công ty là “Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Hay Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Maikabeauty, được thành lập năm 2023, vốn điều lệ lên đến 50 tỷ đồng. Dù mới thành lập và có số vốn lớn nhưng tình trạng hiện tại của Maikabeauty là “Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.