HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bà chủ gia tộc Sơn Kim điều trị ung thư

Nguyễn Phượng
|

Tình hình sức khỏe của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, bà chủ gia tộc Sơn Kim nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Chiều 28/5, trên trang Facebook cá nhân, bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group chia sẻ về tình trạng sức khỏe bản thân sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư.

Bà chủ gia tộc Sơn Kim chia sẻ về tình hình sức khỏe

"Sáng nay vừa tiêm xong mũi thuốc trúng đích cuối cùng của liệu trình điều trị (6 tháng hóa trị, giải phẫu tách một bên ngực, vét 3 hạch nách, xạ trị 13 tia, 18 mũi tiêm thuốc trúng đích)

Bác sĩ Thảo khoa ung bướu bệnh viện FV tuyên bố: cô Sơn đã tốt nghiệp khoa ung bướu. Lịch tái khám tổng quát là tháng 7/2026, sau đó cứ 4 tháng tái khám một lần.

Chia tay bệnh viện FV nhé. Đang suy nghĩ, tiếp tục chu du thiên hạ, hay kiếm cái am ngồi thiền nhỉ.???" , doanh nhân Nguyễn Thị Sơn chia sẻ.

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng bài viết của bà chủ gia tộc Sơn Kim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc tới bà khi đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình trị bệnh.

"Chúc mừng Cụ Sơn đã thoát hiểm ngoạn mục, tốt nghiệp xuất sắc khoa ung biếu. Tiếp theo là bình phục sức khỏe trẻ đẹp, hát hay thơ giỏi, đi chơi tung trời mây gió nhé", một tài khoản bình luận.

"Con vote cô đi chu du, và viết tiếp những câu chuyện rực rỡ của mình. Mong sớm được xem ảnh cô trên những chặng đường mới ạ", một người khác viết.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - Ảnh: FBNV

Được biết, bà Sơn từng tiết lộ bệnh ung thư đã là nỗi ám ảnh của gia đình bà từ 38 năm về trước.

Năm 2025, sau đám cưới của cháu nội Khánh Linh - ái nữ trong gia tộc Sơn Kim, bà Sơn cũng lần đầu chia sẻ về bệnh tình của bản thân.

Bà viết: “Bà lão U80 nhận được nhiều tin nhắn của các bạn trẻ trong messenger. Mình xin lỗi không trả lời được và xin bày tỏ vì những lý do: mắt kém, tay run do tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư nên chỉ thả tim hoặc like cho những comments, không thể viết trả lời hết được... Cảm ơn các bình luận của các bạn”.

Nữ doanh nhân cũng cho biết tài khoản mạng xã hội của bà để chế độ công khai, người dùng có thể xem bài viết mà không cần gửi lời mời kết bạn. Bà chia sẻ, cháu nội út Hoàng Quân hiện là người giúp quản lý điện thoại, nhằm hạn chế thời gian sử dụng thiết bị để bảo đảm sức khỏe.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn sinh năm 1950, là người sáng lập Sơn Kim Group - tập đoàn gia đình hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang và bán lẻ. Bà được xem là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh Việt Nam.

Dù đã bước sang tuổi 76, bà Nguyễn Thị Sơn vẫn giữ vai trò cố vấn, tham gia định hướng chiến lược và các quyết sách quan trọng của doanh nghiệp. Các thế hệ kế nghiệp của gia tộc Sơn Kim tiếp tục đảm nhiệm công việc điều hành, kế thừa triết lý kinh doanh do bà gây dựng.

Tags

Sơn Kim

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại