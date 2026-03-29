Ba "biểu tượng sexy" đời đầu của Internet Việt Nam giờ ra sao?

Trong giai đoạn hoàng kim của thế hệ hot girl Việt (khoảng những năm 2008 - 2013), bên cạnh những cô nàng theo đuổi phong cách kẹo ngọt, trong sáng, có không ít mỹ nhân nổi lên nhờ ngoại hình nóng bỏng, gu ăn mặc táo bạo và được mệnh danh là những "biểu tượng sexy". Đó là Thuỷ Top, Bà Tưng, Mai Thỏ.

Nhiều năm trôi qua, khi nhiều hot girl mới lên ngôi, dàn "nữ hoàng gợi cảm" năm nào giờ cũng đã chọn cho mình con đường riêng. Đặc biệt, cả 3 mỹ nhân này đều rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh đồng thời thay đổi hoàn toàn phong cách.

Thủy Top

Thủy Top (tên thật là Huỳnh Minh Thủy, sinh năm 1989) được xem là một trong những hot girl đời đầu tiên phong cho phong cách gợi cảm tại Hà Thành. Cô gây ấn tượng mạnh với nhan sắc cuốn hút, cá tính mạnh và đặc biệt là vòng 1 căng đầy, quyến rũ.

Vào giai đoạn 2009 - 2011, Thủy Top thực sự là một hiện tượng khi sở hữu tới 38 triệu lượt tìm kiếm trên Google. Đây là con số khủng đưa cô trở thành "cô gái được tìm kiếm nhiều nhất" thời bấy giờ. Thời điểm đó, cựu hot girl được xem là biểu tượng hở bạo với những bộ ảnh nóng bỏng, đốt mắt người xem, điển hình là bộ ảnh boxing viral khắp cõi mạng.

Hình ảnh táo bạo của Thuỷ Top ngày xưa

Sở hữu sắc vóc nổi bật, Thủy Top lấn sân sang cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh nhưng không gặt hái được mấy thành công. Bên cạnh sự nổi tiếng, cô cũng đối mặt với không ít thị phi và tranh cãi, điều này khiến người đẹp cân nhắc lại con đường sự nghiệp.

Hiện tại, hot girl hàng triệu người tìm kiếm gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Cô tập trung vào công việc kinh doanh, theo đuổi lối sống năng động, đam mê thể thao, duy trì chế độ tập luyện đều đặn với gym, yoga, bơi, chạy bộ,… Thậm chí, cô còn tham gia các giải thể thao khắc nghiệt như Ironman 70.3 Phú Quốc. Nhờ vậy, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh.

Về đời sống tình cảm, Thuỷ Top khá kín tiếng. Cô không cập nhật mối quan hệ nào, chỉ để trạng thái "Độc thân" trên Facebook.

Thuỷ Top đam mê thể thao

Nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 37

Bà Tưng

Có thể nói Lê Thị Huyền Anh (sinh năm 1993) - hay còn gọi là Bà Tưng - là hiện tượng ồn ào.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, số đo 3 vòng chuẩn, đặc biệt là vòng 1 nổi bật, Bà Tưng đã làm khuynh đảo thế giới Internet ngay khi Facebook vừa tiến vào Việt Nam. Cô chính là người khơi mào trend “đủ bao nhiêu like là tôi sẽ làm abcxyz" bằng clip nhảy Gentleman mà không... diện nội y. Chỉ sau một đêm, clip viral khắp mạng xã hội và cái tên Bà Tưng nổi tiếng từ đó.

Năm 2013, cô tiếp tục duy trì sự nổi tiếng những clip nhảy sexy, phô da thịt và cả những phát ngôn gây sốc. Thời điểm đó, rất nhiều tranh cãi nổ ra liên quan đến Bà Tưng.

Bà Tưng ngày xưa

Sau những ồn ào tuổi trẻ, Bà Tưng hiện tại khiến cư dân mạng bất ngờ với phong cách mới, kín đáo và chững chạc hơn hẳn trước đây. Cựu hot girl giờ đây tập trung vào công việc kinh doanh riêng, có nhà có xe và tận hưởng cuộc sống bình yên.

Về nhan sắc, Bà Tưng cũng khiến dân mạng trầm trồ. Không còn vẻ ngoài có phần dữ dội hay cách trang điểm đậm như thời mới nổi, cô lại theo đuổi hình ảnh đơn giản, gần gũi hơn. Nhiều người nhận xét gương mặt của Bà Tưng giờ đây trở nên hài hòa, các đường nét thanh tú và có phần hiền hơn trước.

Nhan sắc mặn mà hiện tại của Bà Tưng

Mai Thỏ

Mai Thỏ (tên thật là Bùi Như Mai, sinh năm 1991, tại Hà Nội) nổi tiếng với danh xưng hot girl từ cuối năm 2012, sau khi đăng quang Hoa khôi từ một tạp chí tuổi teen. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào đối lập với thân hình quyến rũ và gu thời trang nóng bỏng, được người hâm mộ gọi với biệt danh "hot girl siêu vòng 1".

Mai Thỏ từng là người mẫu đắt show

Đến năm 2014, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, người đẹp bất ngờ thông báo "theo chồng bỏ cuộc chơi". Sau khi kết hôn, cô rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Hiện tại, Mai Thỏ đã là mẹ của 2 em bé. Dù nhận được nhiều lời mời đóng phim, cô thường phải từ chối vì công việc bận rộn, chỉ thỉnh thoảng nhận những vai ngắn trong phim sitcom hoặc phim Tết khi nhớ nghề.

Tuy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng Mai Thỏ lại cực kỳ thành công trong sự nghiệp riêng. Cô hiện là Giám đốc marketing cho một ngân hàng, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền thông cho đài truyền hình, làm MC. Ngoài ra, cô cũng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban đối ngoại của Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

Về phong cách, nếu thời chưa yên bề gia thất cô chăm diện trang phục phóng khoáng thì hiện tại Mai Thỏ kín đáo, thiên hướng công sở hơn để phù hợp với tính chất công việc. Đời thường, cô chuộng đồ đơn giản, thoải mái. Cô cũng sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, đầy đặn nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao như gym, pilates, golf và pickleball.

Hiện tại Mai Thỏ đang là Giám đốc truyền thông cho một ngân hàng

Cô chăm tập thể thao, rèn luyện vóc dáng

(Tổng hợp)