Bà bầu đình đám showbiz Việt: "Tại sao phải mời Hoài Lâm vào vai cameo để tận dụng nó. Không cần thiết"

Chiều ngày 14/10, tại TPHCM đoàn phim “Nhà ma xó” đã có buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu dự án. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên tham gia phim như: Quang Tuấn, Vân Trang, nghệ sĩ Thanh Hằng, Lâm Thanh Nhã, đạo diễn Trương Dũng, nhà sản xuất Mega GS – Vũ Thị Bích Liên …

Ngoài ra, buổi show case còn có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Hoài Lâm – người thể hiện nhạc phim. Tại buổi họp báo, Hoài Lâm cũng hát live ca khúc này và lấy nước mắt của không ít người.

Hoài Lâm xuất hiện tại sự kiện. Anh là người thể hiện nhạc phim "Nhà ma xó".

Trong phần giao lưu với báo giới, khi nhận được câu hỏi tại sao không đưa Hoài Lâm vào phim để có yếu tố bán vé? Nhà sản xuất Bích Liên thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

“Hoài Lâm ở công ty tôi hơn 10 năm rồi. Cách đây mười mấy năm, Hoài Lâm cũng đóng phim truyền hình rồi, vai Đức trong phim “Giọt lệ bên sông” cũng do tôi sản xuất. Hoài Lâm cũng hát nhiều phim rồi nhưng không phải lúc nào cũng là Hoài Lâm.

Một tác phẩm điện ảnh hay truyền hình thì điều quan trọng nhất phải là hợp vai về nhân dáng cũng như tính cách. Tất nhiên, khi là diễn viên chuyên nghiệp thì mình có quyền hóa trang nhưng nhân dáng quan trọng lắm. Không lẽ cuộc đời tôi sống phải gắn với Hoài Lâm?

Tại sao phải mời Hoài Lâm vào vai cameo để tận dụng nó làm hình ảnh. Không cần thiết. Lúc nào cần thì vẫn dùng, lúc nào không cần thì sẵn sàng không. Sự nghiệp của tôi làm nhiều thứ lắm: Làm phim, làm điện ảnh, làm game show… chẳng lẽ lại phụ thuộc vào một con người.

Mặc dù Hoài Lâm rất giỏi. Giỏi lắm. Ngoài hát ra, Hoài Lâm diễn kịch cũng được, đóng phim cũng hay đặc biệt vai bi và vai hài. Mai mốt tôi sẽ nghĩ ra vai hài cho Hoài Lâm để mọi người thấy là Hoài Lâm đóng hài hay lắm. Khi nào có vai hợp và Hoài Lâm sẵn sàng thì làm thôi”, chị nói.

Bà Vũ Thị Bích Liên là giám đốc một công ty sản xuất nhiều bộ phim truyền hình đình đám như: Tiếng sét trong mưa, Sông dài… một số dự án điện ảnh gây tiếng vang như: Vong nhi, Âm dương lộ, Sáng đèn…

Đặc biệt, ở lĩnh vực game show, bà bầu Bích Liên là một cái tên “đáng gờm” khi sản xuất hàng loạt chương trình ăn khách như: Ca sĩ ẩn danh, Sàn chiến giọng hát… nơi quy tụ hàng loạt các ngôi sao ca nhạc đình đám của showbiz Việt.



