B Ray chinh phục khán giả Cần Thơ bằng loạt hit cực cháy tại sự kiện “Why Not! Chơi Phải Tới!” của Tuborg

Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch, châu Âu - đã là cái tên rất quen thuộc trong lòng giới trẻ với tinh thần "chơi phải tới" trẻ trung, năng động, không ngừng sáng tạo và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Không những thế, Tuborg còn gắn liền với hàng loạt sự kiện âm nhạc đình đám trong nước, khẳng định vị thế bạn đồng hành và không ngừng tiếp lửa nhiệt huyết cho giới trẻ trong mọi cuộc chơi.



Khán giả Cần Thơ không khỏi "choáng ngợp" trước màn chào sân hoành tráng của "Why Not! Chơi Phải Tới!". Nguồn: Tuborg.

Quyết định "chơi lớn" hơn trong năm 2024, Tuborg mạnh tay cho ra mắt sân chơi âm nhạc của riêng mình mang tên Tuborg Open Your Music - "Why Not! Chơi Phải Tới!". Sau màn "say hi" cực kỳ hoành tráng tại thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai vào tháng 7 vừa qua, đại nhạc hội Why Not! tiếp tục "làm mưa làm gió" tại thành phố Cần Thơ, mang đúng tinh thần "Chơi phải tới" của thương hiệu cho hàng chục ngàn khán giả tại đây.



Giờ đây, giới trẻ Cần Thơ không cần phải đi xa mà vẫn có thể tận hưởng đại tiệc âm nhạc chất lượng "đỉnh chóp" của Tuborg ngay tại quê nhà. Nguồn: Tuborg.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm nhạc phải kể đến sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu bia Tuborg - B Ray. Mang nguồn năng lượng tươi trẻ luôn chực chờ bức phá, B Ray đã cùng hơn 10.000 khán giả xứ Tây Đô bật mood "quẩy" hết mình, hòa mình vào những giai điệu sôi động cùng những màn trình diễn đỉnh cao.



Đại sứ thương hiệu Tuborg - B Ray "đốn tim" khán giả Cần Thơ với bằng hàng loạt hit khủng. Nguồn: Tuborg.

Khán giả Cần Thơ lại càng thêm phấn khích khi B Ray không chỉ thể hiện các bài rap cực cuốn mà còn nhiệt tình giao lưu, giật nắp Tuborg cùng người hâm mộ. Nam rapper chia sẻ: "Mình nghĩ tinh thần "Chơi phải tới" mà Tuborg truyền tải thực sự đã phát huy hết mức tại sân khấu Why Not! Cần Thơ. Chính sự nhiệt tình của các bạn đã tiếp thêm năng lượng cho B Ray cháy hết mình hơn nữa."

B Ray tạo nên hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ khi cùng Tuborg "say hi" Cần Thơ. Nguồn: Tuborg.

"Why Not! Chơi Phải Tới" say hi, khán giả Cần Thơ "đáp lại" nhiệt tình khi nhập hội quẩy tưng bừng. Thông qua âm nhạc, Tuborg một lần nữa truyền đi nguồn năng lượng tích cực cho giới trẻ, khuyến khích tinh thần sống hết mình, không ngần ngại thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đón nhận trải nghiệm mới.



Đại nhạc hội Why Not! tiếp theo sẽ khuấy động thành phố biển Vũng Tàu vào ngày 31/8 với sự xuất hiện hứa hẹn cực kỳ hoành tráng của cặp đôi đại sứ thương hiệu bia Tuborg - ca sĩ MIN và B Ray. Hãy cùng lên lịch, giật nắp nghiêng chai Tuborg và đếm ngược chờ đợi đêm nhạc sôi động này các bạn nhé!

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Hãy thưởng thức có trách nhiệm.