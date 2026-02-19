Axios: Mỹ triển khai thêm 50 tiêm kích F-35, F-22 tới Trung Đông trong 24 giờ qua

Trong khi đó, trang phân tích quốc phòng The War Zone nhận định lực lượng Mỹ hiện được triển khai tại Trung Đông đã đủ cho một “chiến dịch lớn” kéo dài nhiều tuần, nếu phối hợp cùng không quân Israel.

Mỹ tăng tốc điều quân tới Trung Đông

Theo Axios, chỉ trong 24 giờ qua, Mỹ triển khai thêm 50 tiêm kích F-35, F-22 và F-16 tới Trung Đông. Washington đang tập trung lực lượng gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, khoảng 12 tàu chiến, hàng trăm máy bay chiến đấu và nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa. Hơn 150 chuyến bay vận tải quân sự đưa vũ khí và đạn dược tới khu vực.

Washington đang tập trung lực lượng gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay. (Ảnh minh họa)

The War Zone cho biết quy mô lực lượng hiện nay đủ để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn kéo dài nhiều tuần cùng không quân Israel. Dữ liệu theo dõi bay cho thấy các máy bay do thám U-2 Dragon Lady, tiêm kích F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor và máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry đang vượt Đại Tây Dương hoặc đã tới châu Âu. Số tàu chiến Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hiện là 12 chiếc, với hơn 30.000 binh sĩ đồn trú tại các căn cứ ở Trung Đông.

Tuy nhiên, The War Zone cho biết chưa có thông tin xác nhận liệu ông Trump đã ra quyết định tấn công Iran hay chưa. Theo đánh giá của trang này, việc tăng cường lực lượng thường diễn ra trước một chiến dịch dài hạn, và Washington có thể tiếp tục điều thêm quân trong những ngày tới.

Theo Axios, khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự với Iran trong vài tuần tới được đánh giá lên tới 90%. Hai quan chức Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra chỉ trong vài ngày.

Các nguồn tin Mỹ đưa ra nhận định khác nhau: một số cho rằng các cuộc không kích có thể diễn ra trong vài tuần, trong khi số khác không loại trừ khả năng thời gian ngắn hơn. Axios cho rằng chiến dịch nếu diễn ra có thể kéo dài nhiều tuần và mang dáng dấp của một cuộc chiến toàn diện. Kịch bản được nhắc tới là một chiến dịch chung Mỹ–Israel, với quy mô lớn hơn đáng kể so với cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Trong bối cảnh Quốc hội và dư luận Mỹ đang tập trung vào các vấn đề khác, hiện chưa có nhiều tranh luận công khai về khả năng đây sẽ là một trong những can thiệp quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong ít nhất một thập kỷ.

Đàm phán tại Geneva

Ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva với sự trung gian của Oman. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai bên đạt được đồng thuận về một số vấn đề có thể đưa vào dự thảo thỏa thuận tương lai.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định các cuộc đàm phán có tiến triển ở một số khía cạnh, nhưng Tehran chưa sẵn sàng chấp nhận một số nguyên tắc cốt lõi do Nhà Trắng đề ra. Hôm 18/2, ông Araqchi điện đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi để thảo luận khuôn khổ cho giai đoạn đàm phán tiếp theo, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một “khuôn khổ ban đầu được hai bên nhất trí” nhằm thúc đẩy tiến trình thương lượng với Washington.

Theo Reuters, Iran được cho là sẽ đệ trình một đề xuất bằng văn bản về cách giải quyết căng thẳng với Mỹ.

Nguồn tin của Reuters cho biết các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ đã họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về Iran. Tại cuộc họp, họ được thông báo rằng toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ triển khai tới khu vực Trung Đông sẽ hoàn tất việc bố trí vào giữa tháng 3.

Diễn biến hiện nay cho thấy song song với nỗ lực ngoại giao, Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực quân sự tại Trung Đông, tạo nên giai đoạn đặc biệt nhạy cảm trong quan hệ Washington–Tehran.