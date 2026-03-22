Axios: Chính quyền Mỹ bắt đầu thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình với Iran

Kông Anh/VTCnews |

Theo Axios, chính quyền Mỹ bắt đầu thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình với Iran trong bối cảnh hai bên vẫn liên tục tập kích mục tiêu lẫn nhau.

Trang tin Axios đưa tin: "Sau 3 tuần xung đột, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo và hình thức đàm phán hòa bình với Iran".

Washington dự đoán hoạt động chiến đấu sẽ kéo dài thêm hai đến ba tuần nữa. "Trong thời gian đó, các cố vấn của ông Trump muốn bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động ngoại giao" , Axios nhấn mạnh.

Israel treo cờ tại khu vực trúng tên lửa Iran. (Ảnh: AP)

"Trong những ngày gần đây, không có liên lạc trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran, mặc dù Ai Cập, Qatar và Anh đều chuyển thông điệp giữa hai bên" , Axios đưa tin thêm.

Trong khi đó, CBS đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng phương án và lựa chọn nhằm kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran, trong bối cảnh chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn đầu nhằm vào Tehran bước vào giai đoạn tiếp theo.

Thời điểm thực hiện những chiến dịch như vậy vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kế hoạch tập trung vào khả năng triển khai lực lượng từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ (JSOC), đơn vị tinh nhuệ thường được giao các nhiệm vụ chống phổ biến các vũ khí nhạy cảm.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, việc chuẩn bị là trách nhiệm của Lầu Năm Góc. Trong khi đó Người phát ngôn của Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 20/3, ông Trump viết: “Chúng ta đang gần đạt được các mục tiêu khi cân nhắc kết thúc những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông".

Các cuộc thảo luận nội bộ Mỹ về vật liệu hạt nhân được cho là đang biến đổi. Ban đầu các cuộc thảo luận này tập trung vào việc làm suy yếu năng lực quân sự thông thường của Iran - bao gồm phòng không, hệ thống tên lửa và cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Làn sóng tấn công ban đầu do Mỹ và Israel thực hiện nhằm làm giảm khả năng đáp trả của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đợt không kích dữ dội, Iran vẫn có thể phản công vào Israel và quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu.

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
