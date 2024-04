Australia đối mặt với mùa đông ấm nhất lịch sử

Cục Khí tượng Australia đã dự báo, năm nay, một trong những mùa đông ấm nhất sẽ diễn ra ở hầu hết các bang trên toàn đất nước.

Theo dự báo thời tiết mới nhất do văn phòng Cục Khí tượng Australia công bố hôm thứ Năm, nhiệt độ tối thiểu có thể sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết các bang từ tháng 5 đến tháng 7. Theo đó, nhiệt độ có nguy cơ vượt qua mức chuẩn của năm 2023, trở thành mùa đông ấm nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1910.

Theo dữ liệu của Cục, nhiệt độ trung bình hàng ngày sẽ cao hơn 1,53oC so với mức nền nhiệt trung bình của mùa đông năm 2023.

Và không chỉ có vậy, mỗi mùa đông kể từ năm 2012 đều ấm hơn mức trung bình trong 30 năm qua.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu và sự ấm lên toàn cầu đã mang đến những ngày nắng đã vượt xa kỷ lục tại Australia.

Mùa đông ở Australia từ tháng 6 đến tháng 8. Trong 2 thập kỷ qua, chỉ có mùa đông năm 2012 và 2007 là có nhiệt độ dưới mức trung bình.

Khu vực phía Đông lục địa năm nay sẽ đặc biệt nóng, với nhiệt độ trên trung bình là 2,03oC - đánh bại kỷ lục trước đó là 1,66oC được thiết lập vào năm 2013. Trong đó, các bang Queensland, Tasmania và New South Wales sẽ đều trải qua mùa đông nóng kỷ lục.

Tiến sĩ Simon Grainger, nhà khí hậu học cấp cao, cho biết có hai lý do dẫn đến cái nóng mùa Đông. Thứ nhất là các hệ thống áp suất cao đã hoạt động trên phần lớn phía Đông Nam lục địa dẫn đến điều kiện nắng hơn và khô hơn. Lý do thứ hai là sự nóng lên toàn cầu.