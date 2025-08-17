"Australia đã lúng túng rồi, giá như tuyển Việt Nam có thêm 10 phút nữa!"

Tối qua, tuyển nữ Việt Nam đối đầu U23 nữ Australia tại Bán kết giải Đông Nam Á 2025. Các học trò của HLV Mai Đức Chung sớm bị dẫn trước sau hiệp một, nhưng đã chơi khởi sắc hơn hẳn trong hiệp hai. Tiếc là dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, mãi phút 88, chúng ta mới có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của Bích Thùy. Thời gian còn lại là quá ít để chúng ta có thể gỡ hòa, kéo trận đấu dài hơn hòng tìm cách đi tiếp. Nhận xét về kết quả ấy, Cựu tuyển thủ Ngọc Châm nói trên sóng VTV:

"Trong suốt hiệp hai, các cô gái của chúng ta đã rất nỗ lực để kiểm soát bóng, tấn công nhiều hơn hòng ghi 1 bàn thắng, mở ra cơ hội để đi tiếp. Tuy nhiên chúng ta lại có bàn thắng hơi muộn. Thực ra trong suốt hiệp hai, chúng ta cũng có khá là nhiều cơ hội nhưng bàn thắng mãi mới tới. Khi đó, thời gian không còn nhiều. Tất nhiên, nếu chúng ta có duyên hơn 1 chút nữa, vẫn có thể gỡ hòa được ở phút cuối cùng của trận đấu. Giá như chúng ta có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 khoảng 10 phút, thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác".

Nữ Việt Nam thua tiếc nuối nữ Australia 1-2 (Ảnh: Linh Đan).

Chung quan điểm của cựu tuyển thủ quốc gia Ngọc Châm, BLV Tiểu Huyền nhận định:

"Chúng ta đều mong chờ bàn thắng, đặc biệt từ chân Huỳnh Như nhưng chưa được. Thật sự thì trận này Huỳnh Như cũng rất cố gắng rồi, đã hoạt động liên tục và vẫn là người có các đường chuyền rất sáng cho đồng đội. Tuy nhiên, bản thân Huỳnh Như vẫn thiếu chút cảm giác. Có lẽ chính cô ấy cũng đôi chút sốt ruột khi đã 7 trận không ghi bàn cho ĐTQG. Điều đó có thể khiến cô ấy hơi vội vàng một chút, cũng như thiếu một chút may mắn – điều vốn rất cần trong bóng đá.

Chúng ta nhìn Myanmar, họ tiến vào chung kết nhờ nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả may mắn nữa. Với Huỳnh Như thì cô ấy chưa có duyên ở giải đấu năm nay.

Trận này, ĐTVN có những sự thay đổi rất tốt cho hiệp hai, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn sau đó là Hải Yến, đều đem tới thêm sức ép tấn công. Nếu bàn thắng đến sớm khoảng 10 phút nữa thôi, trận đấu có thể đã khác vì khi ấy, nhiều cầu thủ Australia đã lúng túng trước sức ép của chúng ta. Biên trái của họ đã bắt đầu có những khoảng trống rồi, chúng ta có thể khoét vào sâu hơn để tạt bóng, hoặc đi bóng rồi dứt điểm như Bích Thùy. Sức ép đó nếu như dồn dập thêm chút nữa, có thêm 10 phút nữa, chúng ta có thể ghi thêm 2 bàn chứ không phải 1. Hơi tiếc một chút. Hành trình của ĐT nữ Việt Nam, cho tới những phút cuối hiệp hai, tôi vẫn thấy trong tầm kiểm soát, tiếc là hơi thiếu may mắn để ghi thêm bàn nữa".

U23 Australia sở hữu dàn cầu thủ to khỏe, càng chơi càng hay ở giải Đông Nam Á năm nay. Sự cách biệt về thể hình, thể lực của đối phương khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp khó khăn, đặc biệt khi chúng ta có những cầu thủ lớn tuổi. Cựu tuyển thủ Ngọc Châm bình luận:

"Trong đội hình của chúng ta trước U23 Australia, tôi rất bất ngờ khi Huỳnh Như vẫn chơi được cả trận, vẫn rất nỗ lực để di chuyển, chuyền bóng hỗ trợ đồng đội. Bên cạnh đó chúng ta còn có Kim Thanh, Chương Thị Kiều… bộ khung của chúng ta đều là những cầu thủ lớn tuổi. Tôi nghĩ HLV Mai Đức Chung cũng muốn thay các cầu thủ trẻ tuổi vào, nhưng trong một trận đấu quan trọng như thế này, kinh nghiệm của các đàn chị vẫn quan trọng.

Trận này dù chúng ta đã thua với cách biệt 1 bàn, nhưng đã cho thấy tinh thần chiến đấu không từ bỏ tới tận cuối cùng. Các em đã rất cố gắng. Các em còn nhiều thử thách phía trước, cuối năm nay còn SEA Games. Lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu dàn cầu thủ tốt hơn, nhiều cầu thủ trẻ chất lượng hơn và được tin dùng hơn. Tại SEA Games, tuyển nữ chúng ta có thể trình diễn chất lượng hơn".

Nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước nữ U23 Australia vì thể hình, sức mạnh (Ảnh: Linh Đan).

BLV Tiểu Huyền cũng đặt niềm tin vào tương lai, khi tuyển nữ Việt Nam sẽ trẻ hóa thành công, đồng thời có một vài phương án nhân sự từ việc nhập tịch có kiểm soát:

"Bài toàn thể hình, thể lực thì ta phải hóa giải từ từ (trong bối cảnh SEA Games không có Australia thì lại có một Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch to khỏe). Chúng ta không trẻ hóa ồ ạt, không nhập tịch ồ ạt. Nhập tịch là câu chuyện thời sự của bóng đá thế giới rồi, không riêng gì châu Á hay Đông Nam Á. LĐBĐ Việt Nam cũng đã tính tới một số phương án nhập tịch, và cần thời gian trả lời xem có cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Việt gia nhập hay không.

Philippines đã có nhiều cầu thủ nhập tịch, cầu thủ con lai đến thi đấu cho ĐTQG, và Indonesia cũng đang muốn như vậy. Các đối thủ khác ở ĐNÁ đều đang thay đổi. ĐT Việt Nam đang trẻ hóa từ từ, không thể sốt ruột ngay được. Chúng ta còn nhiều cầu thủ khác như Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, tôi tin tới SEA Games các em sẽ hồi phục, sẽ có cơ hội ra sân. Khi đó chúng ta sẽ nhìn một cách rõ ràng hơn về diện mạo ĐTVN khi trẻ hóa.

Cuối năm chúng ta có SEA Games, xa hơn đầu năm 2026 là giải vô địch châu Á. Đó là sân chơi mà chúng ta cần đạt Tứ kết để mong dự World Cup. Từ nay tới lúc đó, chúng ta phải tính toán làm sao trẻ hóa mạnh mẽ, phù hợp hơn.

Với sân chơi Đông Nam Á, ĐT nữ chúng ta có duyên vô địch SEA Games hơn là giải Vô địch ĐNÁ. Có những kỳ chúng ta chơi rất hay ở giải ĐNÁ nhưng chỉ hạng ba, thậm chí hạng tư nhưng sau đó vô địch SEA Games, đoạt HCV. Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng ĐT nữ Việt Nam. Giống như cách các nữ cầu thủ chưa bao giờ từ bỏ, thì NHM cũng sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng đội tuyển".

Nữ Việt Nam cần trẻ hóa tốt để phục vụ mục tiêu SEA Games vào cuối năm và giải vô địch châu Á đầu năm 2026 (Ảnh: Linh Đan).

Liên quan tới câu chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch và con lai, cựu tuyển thủ Ngọc Châm cũng thống nhất quan điểm rằng, chúng ta nên sử dụng phù hợp, tránh ồ ạt để có khoảng trống phát triển cho lực lượng cầu thủ nội:

"Tôi không phản đối chuyện nhập tịch, nhưng ở một số lượng vừa phải thôi, không giống Philippines nhập tịch hơn 90% đội hình chính. Nếu nhập tịch ồ ạt như vậy thì những cầu thủ trong nước sẽ đi đâu, tập luyện, thi đấu không, có động lực nữa không?

Ở giải VĐQG, chúng ta có sử dụng cầu thủ ngoại nhưng giới hạn mỗi đội 2 người thôi. Trên cấp tuyển quốc gia, tôi cũng mong chúng ta có một quy chế, quy định số lượng cầu thủ nhập tịch, để các cầu thủ quốc nội có nhiều cơ hội lên ĐTQG cống hiến hơn. Nếu ĐTQG toàn cầu thủ nhập tịch thì giải VĐQG sẽ mất nhiều ý nghĩa. Các cầu thủ nội sẽ giảm rất nhiều động lực".

Theo lịch, nữ Việt Nam sẽ có trận tranh hạng Ba với nữ Thái Lan lúc 16h30 ngày 19/8 tới. Còn trận Chung kết giữa Myanmar vs U23 Australia diễn ra lúc 19h30 ngày 19/8.