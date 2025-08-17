Báo Australia: Việt Nam khiến tuyển chúng ta “toát mồ hôi”

Truyền thông Australia đã có những lời khen ngợi dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, mặc dù đã phải dừng bước tại bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sau thất bại 1-2 trước U23 nữ Australia. Trận đấu diễn ra tại sân Lạch Tray, bắt đầu không thuận lợi cho đội chủ nhà khi Australia mở tỷ số ở phút thứ 6. Chỉ 10 phút sau, họ gia tăng cách biệt nhờ cú sút xa của Leticia McKenna.

Dù không thể ghi được bàn thắng trong hiệp đầu, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Sang hiệp hai, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ đã chơi quyết tâm hơn, tạo ra nhiều áp lực và đến phút 87, Bích Thùy đã ghi bàn rút ngắn tỉ số, thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà.

Nữ Việt Nam kiên cường dù vẫn thua trước nữ U23 Australia.

Sau trận đấu, truyền thông Australia đã nhanh chóng ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Tờ Football Australia viết: "Việt Nam không hề bỏ cuộc. Họ đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Bàn thắng muộn của Bích Thùy là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì ấy...

Cú sút xa từ 25m của McKenna là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận. Nhưng chính cách Việt Nam vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai, rồi có bàn gỡ của Bích Thùy, mới khiến chiến thắng của Australia trở nên căng thẳng hơn dự kiến".

Tờ Myfootball đã tập trung vào bầu không khí cực kỳ sôi động tại Hải Phòng, nơi đã chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn người hâm mộ. Họ mô tả rằng đây là một trải nghiệm vô giá cho các cầu thủ trẻ Australia trong suốt quá trình thi đấu căng thẳng.

Mặc dù thất bại này khiến đội tuyển Việt Nam phải bước vào trận tranh hạng ba gặp Thái Lan, nhưng những lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế đã tiếp thêm động lực cho tuyển nữ Việt Nam trong những giải đấu sắp tới. U23 nữ Australia, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ tiến vào chung kết với nhiều kỳ vọng từ quê nhà (gặp Myanmar), trong khi Việt Nam cần nỗ lực để khẳng định bản thân trong trận đấu sắp tới.