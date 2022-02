Australia: Có nơi nhiệt độ chỉ còn 6,7 độ C giữa mùa Hè

Đêm 3/2, các bang và vùng lãnh thổ nằm ở phía Đông Nam của Australia đã có mức nhiệt thấp kỷ lục tính từ đầu năm đến nay. Theo số liệu của công ty khí tượng Weatherzone, nhiệt độ tại thành phố Sydney đo được là 15,6 độ C và đây là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận trong tháng Hai trong 8 năm trở lại đây.

Mưa nhiều và lạnh khác thường tại miền Đông Nam Australia trong mùa Hè 2022. (Ảnh: Sky News)



Các thành phố khác như Melbourne, Hobart và Canberra cũng ghi nhận đêm lạnh nhất trong năm với các mức nhiệt lần lượt là 11,6 độ C, 8,9 độ C và 6,7 độ C. Đáng chú ý, mặc dù đang là thời tiết mùa Hè ở Nam Bán cầu nhưng vào đêm 3/2 không khí lạnh đã kéo nhiệt độ xuống mức -0,8 độ C và gây mưa tuyết nhỏ tại khu vực vùng núi cao của bang New South Wales.

Giải thích về hiện tượng bất thường này, chuyên gia khí tượng Anthony Sharwood của công ty Weatherzonecho biết thời tiết của các vùng thuộc miền Đông Nam Australia đang bị tác động từ một đợt không khí lạnh khá ổn định từ biển Tasman và không khí lạnh giữa mùa Hè có thể sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Trái ngược với thời tiết của vùng Đông Nam Australia, nền nhiệt độ cao kết hợp với gió lớn đã buộc các khu vực của bang Tây Australia phải ban hành cảnh báo hỏa hoạn vào cuối tuần này.

Mùa Hè tại Australia thường có mức nhiệt cao kết hợp với gió lớn nên rất dễ gây cháy rừng, điển hình nhất là thảm họa cháy rừng mùa Hè Đen xảy ra vào cuối năm 2019 đầu năm 2020. Tuy nhiên, thời tiết mùa Hè năm nay rất khác so với mọi năm với nhiều cơn mưa và nhiệt độ thường ở mức dịu mát.